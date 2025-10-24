การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายตำรวจ-ทหาร ชั้นสัญญาบัตร รวม 274 นาย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจและทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 274 นาย

แบ่งเป็น พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 59 นาย พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 35 นาย และพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 180 นาย ดังนี้

คลิก เพื่อตรวจสอบประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 59 นาย
คลิก เพื่อตรวจสอบประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 35 นาย
คลิก เพื่อตรวจสอบประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 180 นาย

