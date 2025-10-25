รมว.กลาโหม เผย​ นายกฯยังเป็นผู้ลงนาม ประกาศความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา

รมว.กลาโหม เผย “นายกฯ” ยังเป็นผู้ลงนาม ประกาศความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการลงนามประกาศความสัมพันธ์กับกัมพูชา ยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่ ว่า “คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ แต่เรื่องนี้ขอให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี“
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีจะยังเป็นผู้ไปลงนามเหมือนเดิมใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวเพียงสั้นๆว่า ”ใช่ ใช่ครับ” ก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการ เพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที
