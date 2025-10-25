การเมือง

รมว.กลาโหม เผย​ นายกฯยังเป็นผู้ลงนาม ประกาศความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการลงนามประกาศความสัมพันธ์กับกัมพูชา​ ยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่​ ว่า​ “คิดว่าน่าจะ​มีโอกาสเป็นไปได้ แต่เรื่องนี้ขอให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี“

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีจะยังเป็นผู้ไปลงนามเหมือนเดิมใช่หรือไม่​ พล.อ.ณัฐพล กล่าวเพียงสั้นๆ​ว่า​ ”ใช่​ ใช่ครับ” ก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการ เพื่อร่วมประชุม​คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที

