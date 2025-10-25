นายกฯยันเอง ไม่ห้ามรื่นเริง งานแต่ง-งานบวช-ร้านเหล้าเปิดได้ เชื่อวุฒิสภาวะ ไม่จัดเต็มแม็กซ์

”นายกฯ“ ย้ำไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง ยึดตามความเหมาะสม ขณะที่ ”งานแต่ง-งานบวช“ จัดได้ตามประเพณี ส่วนร้านเหล้า เปิด-ปิด ได้ตามปกติ แต่อย่าจัดเต็มแม็กซ์ เชื่อวุฒิภาวะผู้ประกอบการ เปรียบเหมือนเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ ควรรู้ทำได้ระดับไหน
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขอความร่วมมือภาคธุรกิจบันเทิง และสถานบันเทิง งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม โดยยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามภาคเอกชนจัดงานรื่นเริงหรือคอนเสิร์ต ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว ซึ่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงแล้วว่าไม่ได้มีการห้ามอะไรที่เกินงาม
เมื่อถามว่า มีข้อสงสัยจากภาคประชาชนว่างานแต่งงานหรืองานบวช สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อะไรที่เป็นประเพณีก็ปฏิบัติตามปกติ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจได้เลย ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถมีได้เป็นปกติอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทำได้เหมือนเดิม แต่ตนได้รับการรายงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ว่าทางผู้ประกอบการทั้งหลายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ที่พวกท่านพยายามที่จะไม่ทำให้เป็นโทนหนัก และพยายามทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงพยายามจะประกาศให้ผู้ที่มาใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรมรับทราบ ว่าขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาในการถวายความอาลัย เพื่อให้เข้าใจว่าจะได้ไม่เต็มแม็กซ์ โดยจะมีการถวายพระเกียรติก่อนการแสดง ก็ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ และมั่นใจว่าผู้ประกอบการทั้งหลายใช้ดุลพินิจในทางที่เหมาะที่ควรได้
ส่วนที่ประชาชนตั้งคำถามถึงเกณฑ์ของคำว่า “ความเหมาะสม” นั้นอยู่ตรงไหน นายกรัฐมนตรีระบุว่า ก็ต้องใช้ดุลพินิจ เราก็ไม่ได้ไปกำหนด แต่คิดว่าแต่ละกิจกรรมก็ต้องใช้ดุลพินิจได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ
”หากเรามีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ ที่เราเคารพนับถือ เราก็ควรรู้ว่าที่จะต้องระดับไหน ผมเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชน ชาวไทยอยู่แล้ว“ นายกรัฐมนตรีกล่าว
