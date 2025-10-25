มท.แจ้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการไว้อาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ถึงแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด (โดยอำเภอเมืองจัดร่วมกับจังหวัด) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2568 ได้แก่
1. พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
2. จัดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับลงนามแสดงความไว้อาลัย พร้อมตกแต่งอาคารสถานที่ ด้วยผ้าดำขาว ให้เหมาะสมแก่พระเกียรติยศ
3. การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว ประดับแขนทุกข์ สำหรับประชาชน แต่งกายไว้ทุกข์
กระทรวงมหาดไทยจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดทั่วประเทศ