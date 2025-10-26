นายกฯ เผย ลงนามเรียบร้อย คุย ฮุน มาเนต ยันไทย-กัมพูชา ถ้าปฏิบัติตามข้อตกลง เชื่อลดความขัดแย้งได้ ระบุถก ทรัมป์ ให้ช่วยลดภาษีเพิ่ม
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังลงนามถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างไทย-กัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า บรรยากาศไปในทางที่ดี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ ดะโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน มีส่วนเกี่ยวข้องในรายละเอียดหลายส่วน ถือได้ว่าทุกฝ่ายช่วยกันในการต้องการสร้างสันติภาพ ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่าการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
นายกฯกล่าวว่า ส่วนตัวมีโอกาสพูดคุยกับ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และได้ยืนยันว่าเราจะปฏิบัติตามแนวทางข้อตกลงที่เราได้ลงนามร่วมกันไว้ ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการความขัดแย้งให้ลดระดับลงมา
นายกฯกล่าวอีกว่า จากการพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามไป ได้มีการพูดคุยกันหลายรอบแล้ว ได้ถือโอกาสหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ขอให้ช่วยสนับสนุนเรื่องภาษีให้มากกว่านี้ ที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือ ในหลายๆ เรื่องกับสหรัฐอเมริกา อยากจะขอให้ช่วยพิจารณาลดภาษีให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะหารือ USTR ต่อไป