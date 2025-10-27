การเมือง

สถานีคิดเลขที่ 12 : ความสูญเสียของสังคมไทย โดย ปราปต์ บุนปาน

สถานีคิดเลขที่ 12

ผู้เขียนสถานีคิดเลขที่ 12

ประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ซึ่งเผยแพร่ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 25 ตุลาคม ไม่เพียงแต่นำ “ความโศกเศร้า” ครั้งใหญ่มาสู่สังคมไทย

หากยังถือเป็น “ความสูญเสีย” ครั้งสำคัญ อย่างมิอาจปฏิเสธได้

กล่าวเฉพาะในแง่มุม “สังคมการเมืองไทย” หมายความว่าประเทศเราได้สูญเสีย “ผู้นำ” ที่ผ่านประสบการณ์ยาวนาน ผ่านรอยต่อของหลากหลายยุคสมัย ไปอีกหนึ่งพระองค์

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นประจักษ์พยาน ผู้ทอดพระเนตรเห็นสังคมไทยจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่สภาวะหลังสงคราม จากยุคสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีนิยมกับโลกสังคมนิยม สู่สภาวะที่ประเทศไทยพุ่งทะยานทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2520-2530

จากยุคปฏิรูปการเมืองด้วยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สู่ยุคสมัยที่ฝักฝ่ายต่างๆ พยายามจะจัดสรรดุลอำนาจกันใหม่ ซึ่งดำเนินมาร่วมๆ สองทศวรรษ

Advertisement

สังคมไทยได้สูญเสีย “ผู้นำ” ที่ทรงมีประสบการณ์สำคัญอย่างยิ่งยวดในกระบวนการรื้อฟื้น-ประคับประคองสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้วงเวลาอันท้าทายหลายยุคสมัย

เช่น ในทศวรรษ 2490 หลังสงครามโลกยุติลง หรือในยุคสงครามเย็น นับแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ตลอดจนในบริบทการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองใหญ่ๆ ครึ่งหลังทศวรรษ 2510 หรือกลางทศวรรษ 2530

Advertisement

อันค่อยๆ ส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยผสมกลมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างไม่อาจแยกขาด

ในแง่นี้ การเสด็จสวรรคตของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงนับเป็นการสูญเสียประสบการณ์จาก “อดีต” ครั้งสำคัญอีกหนหนึ่ง

ในเชิงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ตระหนักและประจักษ์กันดีว่า พระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็คือการทรงงานในนามมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อสนับสนุน “ผ้าไทย” ให้กลายเป็นผลงานศิลปะและ/หรือสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง และสามารถปรับประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรม-แฟชั่นการแต่งกายร่วมสมัยได้อย่างลงตัว

นี่สะท้อนถึงพระราชนิยมที่ทันสมัย ซึ่งส่งอิทธิพลวงกว้างออกไปยังวัฒนธรรมการแต่งกายของสามัญชนหลากหลายกลุ่ม รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท

การเสด็จสวรรคตของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงถือเป็นการสูญเสีย “รากฐานหลัก” ที่ยึดโยงคุณค่าทางวัฒนธรรม-เศรษฐกิจเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน อย่างไม่อาจหาผู้ใดมาทดแทนได้

นั่นย่อมหมายความว่า ภายหลังวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นต้นมา สังคมไทยได้สูญเสีย “ประสบการณ์-อดีต-รากฐาน” อันทรงคุณค่ามหาศาลไป อย่างไม่มีวันหวนกลับ