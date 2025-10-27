โฆษกรัฐบาล เผย ไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดประชุม ปราบปรามสแกมเมอร์ ระดับภูมิภาค

“โฆษกรัฐบาล” เผย ไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมปราบปรามสแกมเมอร์ระดับภูมิภาค ย้ำ รัฐบาลจริงจังทำลายกระบวนการอาชญากรรมไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม หวังนำไทยกลับสู่จอเรดาร์โลก
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 27 ต.ค. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ณ ศูนย์การประชุม KLCC นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Summit: APT) ครั้งที่ 28 ไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประสานพลังของภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงเช้า ได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 26 และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 28 โดยไทยยืนยันความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประสานพลังของภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป
“รัฐบาลนี้มีอิสระ รัฐมนตรีทุกท่านสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ในเวทีระหว่างไทยก็กลับคืนสู่จอเวทีโลก ไทยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐ-ไทย มีการลงนามความร่วมมือ และในเวทีเอเปค ก็จะมีการประชุมทวิภาคีเต็มรูปแบบระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ซึ่งจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายในภาคต่างๆ ของไทย ทั้งการค้า การลงทุนและความมั่นคง เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น“ นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้าย