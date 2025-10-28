“บวรศักดิ์“ แจงไทม์ไลน์ยุบสภาใน 4 เดือน ยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน จะกระทบต่อการเดินหน้ายุบสภาของรัฐบาลตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เคยระบุไว้ว่า อยู่ในภายในเดือน ม.ค.69 หรือไม่ ว่า ไม่ได้มีอะไร ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเดิม
เมื่อถามย้ำว่า ยังอยู่ในไทม์ไลน์ภายใน 4 เดือนใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์ย้ำว่า ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
