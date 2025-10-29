ส.ว.พิสิษฐ์ แนะ นันทนา ร้อง ปปช. ปม โดนส.ว.ฟันจริยธรรม ไม่เป็นธรรม ยันทำตามข้อบังคับประชุม
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว.โฆษกคณะ กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แถลงถึงการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันอังคารที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติกรณีที่ให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของ นางสาวนันทนา นันทวโรภาส ส.ว. กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง 130 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เห็นว่า นางสาวนันทนา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และได้มีมติด้วยคะแนนเสียง 130 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 เห็น ว่า นางสาวนันทนา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับๆ ข้อ 43 วรรคสอง อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยประธานวุฒิสภาจะได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่อถามถึง การที่นางสาวนันทนา มองว่ามติของวุฒิสภาเมื่อวานนี้ เป็นการใช้เสียงข้างมากลากไป เป็นการกลั่นแกล้งนั้น นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ทุกอย่างเราทำตามข้อบังคับการประชุม รวมถึงข้อบังคับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของวุฒิสภา ทุกประการ หากนางสาวนันทนา คิดว่าเป็นการไม่ยุติธรรม หรือไม่เป็นธรรม ก็ให้เอาไปกระบวนการต่อไป คือทางป.ป.ช. น่าจะต้องพิจารณาต่อไปว่า กระบวนการเห็นชอบด้วยกฏหมายหรือไม่