ลิซ่า ชี้คำพูด จ๋า ธนนนท์ ปม ‘ทำไมใจร้ายกับนายกฯ’ ไม่ต่างกับการคุกคามสื่อ แนะระวัง-สุขุมมากกว่านี้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นางสาวภคมน หนุนอนันต์ (ลิซ่า) ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์” โพสต์ข้อความระบุว่า
“น้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยการคุกคามนี่คือการใช้ power dynamics”
กรณีที่ภรรยานายกรัฐมนตรีพูดกับสื่อมวลชน ว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไป จะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ” แม้น้ำเสียงจะนอบน้อมหรือจะบอกว่าเป็นการหยอกเล่นกับสื่อมวลชนก็ตาม
ถ้าตัดน้ำเสียง สีหน้าออกนี่คือการใช้ Power Dynamic ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆ มันหมายถึง ‘ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองฝ่าย’ ซึ่งความไม่เท่าเทียมนี้ถูกนำมาใช้เพื่อกดขี่ฝ่ายที่มีอำนาจน้อยกว่า พูดกันตรงๆความหมายของคำพูดที่ท่านพูดออกมา ไม่ต่างกับการคุกคามการทำงานของสื่อมวลชน ดิฉันไม่ได้บอกว่า สื่อมวลชนวิจารณ์ไม่ได้ แตะต้องไม่ได้ แต่ไม่ใช่หน้าที่ภรรยาท่านนายกฯที่จะพูดลักษณะนี้หลังการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
ดิฉันไม่ขอคิดแทนว่าภริยาท่านนายกรัฐมนตรีมีเจตนาอะไร ที่แน่ๆท่านต้องรู้ว่านี่คือการใช้อำนาจที่เหนือกว่าในการสะท้อนการทำงานของสื่อมวลชน ใครๆก็รู้ว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ซักถามข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนและสาธารณะ
หากผู้นำหรือผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าคำถามไหนรู้สึกถูกคุกคาม หรือรุนแรงจากการทำหน้าที่สื่อมวลชน นายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะตอบกลับชี้แจงได้ทันทีให้จบตรงนั้น
กรณีนี้จะเจตนาหยอกเล่นหรือทักทายสื่อมวลชนดิฉันไม่ทราบ แต่ท่านต้องเรียนรู้ท่าทีที่ระมัดระวังกว่านี้ สุขุมกว่านี้ ไม่ต้องมีบทร่วมทุกครั้งไป ไม่ต้องมีซีนทุกวัน
ควรคำนึงว่าตำแหน่งในฐานะภรรยานายกรัฐมนตรีมาพร้อมอำนาจที่เหนือกว่า
อย่าหาว่าสอนนะคะ ด้วยท่าทางของท่าน
ที่อ่อนหวานแค่เดินผ่านไปไหว้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนดิฉันคิดว่าเพียงพอและสง่างามตราตรึงในฐานะสตรีหมายเลข1
ยืนยันอีกครั้งว่านี่เป็นการใช้ Power Dynamics และไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องในครอบครัวแต่เป็นความเชื่อมั่นของรัฐบาล