อนุทิน บินถกเอเปค จ่อพบปธน.สีจิ้นผิง ร่วมดินเนอร์ทรัมป์-6ผู้นำ ชื่นมื่น
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมเวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศ กิมแฮ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน ณ เมืองคย็องจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายชเว ฮย็อง-ชาน ผู้อำนวยการสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลเกาหลี พร้อมคณะฝ่ายเกาหลีใต้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเข้าร่วมเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ ว่า จะได้เจอผู้นำหลายประเทศ อาทิ จีน แคนาดา เกาหลี บรูไน อาจจะรวมถึงญี่ปุ่น และคาดว่าจะได้เจอนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งลำดับที่นั่ง ตัวอักษรการนั่งระหว่างที่ T (Thailand) และ U หรือ (United States) อยู่ติดกัน ล้วนและเป็นโอกาสที่จะได้หารือ โดยเฉพาะการค้าขาย และแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสเจอผู้นำจีนเพื่อพูดคุยเรื่องแรร์เอิร์ธ หลังมีความกังวลว่าประเทศไทยจะต้องถ่วงดุลทั้งประเทศจีนและสหรัฐ นายอนุทินกล่าวว่า การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย ได้เจอนายกฯของประเทศจีน ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร แต่คราวนี้จะเจอกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน และเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านี้เยอะ เช่น ที่จะต้องเสนอให้เขาเร่งพิจารณาซื้อข้าวจากประเทศไทย จำนวน 5 แสนตัน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
ต่อมาเวลา 18.30 น. ที่โรงแรม Hilton Gyeongju เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี นายอนุทินเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก” โดยมีนายอี แชมย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพ
โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 โดยมีผู้นำจากเขตเศรษฐกิจสำคัญที่เข้าร่วมงานนี้ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ, นายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้, นายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย, นายมาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา, นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์, นายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และนายเลือง เกื่อง ประธานาธิบดีเวียดนาม ซึ่งในช่วงก่อนงานเลี้ยงผู้นำทั้ง 8 ชาติ ได้พบปะพูดคุยกันตามอัธยาศัย ภายหลังอาหารค่ำ ผู้นำที่เข้าร่วมงานเลี้ยงได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก” (Indo-Pacific Economic Corporation)