จับตา กมธ.ฯเคาะวันนี้ ชง 2 สูตร เลือกส.ส.ร. คาดจบในสัปดาห์นี้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. ในฐานะคณะทำงานสรุปประเด็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม มีวาระพิจารณารูปแบบของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า กรณีของที่มาของ ส.ส.ร. มี 2 แนวทาง คือ 1.ยึดตามรูปแบบที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่พรรคประชาชน (ปชน.) เสนอ และรัฐสภาลงมติให้เป็นร่างหลักในการพิจารณา ที่ให้มีสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 100 คน มาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ 2.ให้มี ส.ส.ร. 100 คน เป็นหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับของพรรรคภูมิใจไทย (ภท.) ซึ่งขั้นตอนคือการเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ละจังหวัด โดยไม่จำกัดจำนวน จากนั้นส่งให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งขั้นตอนของรัฐสภาได้คำนึงถึงหลักการของการป้องกันการใช้เสียงข้างมากลากไป สมาชิกรัฐสภาต้องรวมกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน เพื่อเลือก ส.ส.ร. 1 คน มีเงื่อนไขให้คำนึงถึงการมี ส.ส.ร.ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละจังหวัด
นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ส่วนรูปแบบของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มติของคณะทำงานมีแนวทางข้อเสนอ คือ 1.ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก 35 คน เลือกจาก ส.ส.ร. หรือให้รัฐสภาเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ 35 คน หรือให้รัฐสภาเลือกจาก ส.ส.ร. 20 คน และบุคคลภายนอก 20 คน และ 2.ไม่ใช้รัฐสภาเลือกแต่ให้สิทธิ ส.ส.ร. เป็นผู้ดำเนินการเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ข้อเสนอที่คณะทำงานพิจารณาเตรียมเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้ กมธ.พิจารณาในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะใช้แนวทางใดหรือไม่ รวมไปถึงให้พิจารณาเรื่องเกี่ยวเนื่องว่าจะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดหรือไม่ เพราะในข้อเสนอของคณะทำงาน ต้องระบุแนวทางที่มาจากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับที่ยึดเป็นหลักด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค พท. ชุดปัจจุบันหลุดจากตำแหน่งทั้งหมด และต้องทำหน้าที่รักษาการ จนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรค พท.คนใหม่มาทำหน้าที่ ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้กำหนดประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 31 ตุลาคม เวลา 09.30-13.30 น. เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และกรรมการบริหารชุดใหม่ ทั้งนี้ ตามปกติการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค หรือการประชุมสามัญของพรรค พท.จะเป็นการประชุมแบบเปิด คือมีการถ่ายทอดบรรยากาศออกมาสู่ภายนอก แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พรรค พท.ได้มีการปรับรูปแบบเป็นการประชุมภายใน โดยไม่มีการถ่ายทอดภาพและเสียงออกมา โดยหลังกระบวนการเสร็จสิ้นจะมีการส่งข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ ที่ประชุม ส.ส.พรรค พท.ที่สมาชิกพรรคบางส่วนสนับสนุนนายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้เป็นหัวหน้าพรรค แต่ล่าสุดสมาชิกอีกส่วน มีความเห็นว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะทำหน้าที่นำพรรคในการเลือกตั้ง ควรเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรค มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน จึงสนับสนุนให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค นายจุลพันธ์ ถือเป็นคนรุ่นกลางของพรรค พท. สามารถเชื่อมคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งได้ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เคยผ่านงานเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง สามารถขึ้นเวทีดีเบตสู้กับพรรคอื่นได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร ทำให้การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยวันที่ 31 ตุลาคม มีโอกาสสูงที่นายจุลพันธ์จะแซงทางโค้งขึ้นมานำพรรค พท.ในการเลือกตั้งได้ ส่วนของนายจาตุรนต์ที่มีความโดดเด่นเรื่องประชาธิปไตย อาจจะถูกยกเป็น 1 ใน 3