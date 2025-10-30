‘ปกรณ์วุฒิ’ โต้ ‘สมศักดิ์’ บิดเบือนข้อเท็จจริง วันนี้ได้รู้กัน กฎหมายอสม. เข้าพิจารณาล่าช้าเพราะใคร
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ผ่านแอ๊กเคาต์ในแอพพ์เอ็กซ์ เกี่ยวกับกรณี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานกมธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อสม. เผยว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ไม่เข้าประชุม ถ่วงเวลาพิจารณา ที่ผ่านมา กมธ.พิจารณาอย่างราบรื่น แต่มี 1 ร่าง ของ พรรคประชาชน ที่ประชุมมีการปรับแก้เนื้อหาบางส่วน ให้สอดคล้องความต้องการของ อสม.
ซึ่งตนสันนิษฐานว่าเหตุผลที่มีการดึงร่างไว้เพราะมีการปรับแก้และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เหลือ ประกอบกับจะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสแกมเมอร์เข้ามา จึงทำให้หลายพรรคไม่สบายใจ ไม่อยากให้พูดถึงสแกมเมอร์ และไม่อยากให้ร่าง อสม.ผ่านสภาฯ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อสม.ทั้งประเทศรอที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ ตนจึงต้องการให้ อสม.ได้รับรู้ว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไร
โดย นายปกรณ์วุฒิ ระบุว่า “สิ่งที่คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์นั้น บิดเบือนข้อเท็จจริงหลายประการ
1.วันนี้ สภาพิจารณาร่างกฎหมายไปถึง 6 ฉบับ จนถึงทุ่มกว่า และพรรคประชาชน เป็นองค์ประชุม ให้กับ พ.ร.บ.ทุกฉบับ … ขอให้ท่านลองกลับไปถาม ส.ส. ในพรรคท่าน ว่าในช่วง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 4 ฉบับ นั้น พรรคเพื่อไทย แสดงตนเป็นองค์ประชุม ตอนตรวจสอบองค์ประชุมหรือไม่ … ท่านจะรู้ว่าพรรคใด “ถ่วงเวลา” ให้ถึงร่าง อสม. ล่าช้า
2.เอกสารในการประชุมวิปรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ ก็ไม่ปรากฏว่ามีแผนจะพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.อสม. ในวันนี้ .. เพราะคงมีการประเมินแล้วว่า กว่าจะถึงก็คงค่ำมากแล้ว .. และ ในห้องประชุมวันนี้ ก็ไม่มีแม้กระทั่งเอกสารประกอบการประชุม ของ พ.ร.บ.อสม. วางไว้ให้ ส.ส. ได้อ่านเพื่อเตรียมพิจารณา ด้วยซ้ำ
3.การเสนอญัตติด่วนเรื่อง Scammer ได้มีการพูดคุยกันจริง แต่จะมีการเสนอในวันพรุ่งนี้ ... สิ่งที่โรมพูดตอนท้ายการประชุม ก็คือ หากจะพิจารณากันต่อ ก็ขอให้อยู่กันจนจบ แล้วต่อด้วยญัตติด่วนกันไปเลย พรรคประชาชน พร้อมอยู่ร่วมประชุมต่อ
4.แต่การจะนำ พ.ร.บ.อสม. เข้าสู่วาระในวันนี้ ในตอนค่ำ ไม่มีทางที่จะสามารถพิจารณาจนจบได้แน่นอน เพราะ พ.ร.บ.นี้ มีถึง 50 มาตรา ไม่รวมมาตราย่อย และมีผู้สงวนความเห็นเกือบทุกมาตรา ซึ่ง ผู้สงวนก็มาจากหลายพรรค
5.ประโยคเดียวที่ท่านพูดและเป็นความจริง คือ “ส.ส.ส่วนใหญ่ ไม่เข้าประชุม” .. และถ้าหากท่านอยากรู้ ว่าเป็นพรรคไหนบ้าง เดี๋ยววันพรุ่งนี้ ผมจะขอข้อมูลจากสภา ว่าการลงมติ พ.ร.บ.ครู ก่อนที่จะเข้า พ.ร.บ.อสม. นั้น เหลือ ส.ส. จากพรรคไหน กี่คนบ้าง ท่านจะได้ทราบว่า พรรคไหน ที่พยายามตีกินเอาหน้า จะให้พิจารณาต่อ ทั้งที่ ส.ส.แทบจะไม่อยู่ในห้องประชุมกันแล้ว
และท่านจะได้รู้ว่า ที่ พ.ร.บ.อสม. ได้เข้าพิจารณาล่าช้านั้น เป็นเพราะใครกันแน่”