จับกุมแรงงานต่างด้าว ชาวจีน-อูกันดา ลักลอบเข้าไทย คาดเป็นขบวนการสแกมเมอร์ ฝั่งกัมพูชา

กปช.จต. จับกุมแรงงานต่างด้าว ชาวจีน-อูกันดา ลักลอบเข้าประเทศ พร้อมผู้นำพาชาวไทย คาดเป็นขบวนการสแกมเมอร์ หลบมาจากฝั่งกัมพูชา
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 (ชค.ทพ.นย.2) กองร้อยทหารพานนาวิกโยธินที่ 521 (ร้อย.ทพ.นย.521) (บ้านแหลม) โดย ร.ท.นุสิธ ศรีมงล ผบ.ร้อย.ทพ.นย.521 ได้รับการประสานจากผบ.ร้อย 521 ว่าเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น.
ชุดลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน 3 คน เป็นชาวต่างชาติผิวดำ สัญชาติอูกันดา ซึ่งลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีเจตนาจะเดินทางออกไปทางบ้านแหลม จากการประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า กลุ่มดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ เข้าทำการควบคุมตัว
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดได้เข้ามาทางด่านสุไหงโก-ลก และพยายามข้ามคลองไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา บริเวณพื้นที่ศูนย์หก ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างกองร้อยบ้านแหลม กับกองร้อยบึงชนัง หน่วยลาดตระเวนจึงควบคุมตัวทั้ง 3 คนมาที่กองร้อยบ้านแหลม พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบเอกสารเดินทางพบว่า ทั้งหมดเป็นชาวอูกันดา มีตราประทับขาเข้าประเทศจากด่าน SUNGAI KOLOK พร้อมวีซ่าประเภท ผ.60 แต่เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ ไบโอเมทริกซ์ (Biometric System) ไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศของทั้ง 3 คนแต่อย่างใด
อีกราย สามารถจับกุมได้ในวันที่ 29 ต.ค.68 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4) ร้อย.ทพ.นย.541 (บ.ป่าวิไล) จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจำนวน 6 นาย แบ่งเป็น 3 ทีม ทีมละ 2 นาย โดยให้ 1 ใน 2 นายของแต่ละทีมติดอาวุธประจำกาย เพื่อทำการซุ่มจับผู้ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวชาวจีน เข้ามายังประเทศไทย ตามที่ได้รับแจ้งจากชุดข่าวกรอง
ต่อมาในเวลา 22.30 น. ชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดข่าวสามารถควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีน จำนวน 17 คน พร้อมผู้นำพาชาวไทยจำนวน 1 คน และยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด เป็นรถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค 3278 ตราด
โดย ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาและแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนำส่ง กองร้อยบ้านป่าวิไล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป