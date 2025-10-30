พท.-ปชน. ชงญัตติด่วน MOUแร่แรร์เอิร์ธ อัดรบ.ขาดความรู้ทำไทยเสียประโยชน์ เพลี่ยงพล้ำแต่ยกแรก ขรก.ทส.ก็ยังไม่เคยเห็น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการพิจารณาผลกระทบจากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปลงนาม MOU กับสหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแร่แรร์เอิร์ธหรือแร่หายาก ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องให้สภาพิจารณาถึงปัญหาและทางออก ว่า ก่อนที่รัฐบาลจะไปเซ็น MOU ประชาชนไม่เคยทราบมาก่อนแม้แต่ ส.ส.ในสภาฯก็ไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อน หากพูดถึงแร่ธาตุหายากประเทศจีนมาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนไทยยังไม่มีการสำรวจจริงจัง แต่หากดูจากปริมาณแร่ธาตุที่กระจัดกระจายอยู่ในภูมิภาค ตนเชื่อว่าตัวเลขแร่ธาตุหายากที่มีอยู่ในไทยหลายแสนตันจนถึงหลายล้านตัน อาจจะเป็นสาเหตุที่สาเหตุสหรัฐฯมาลงนามเซ็นสัญญากับไทย
นายจิตติพจน์ กล่าวต่อว่า ตนมองว่าการที่ไทยไปเซ็นสัญญากับสหรัฐฯ จะทำให้เกิดปัญหาเพราะประเทศที่ครองตลาดในการทำเหมืองคือจีนที่มีสัดส่วนถึง 70% และหากเรื่องของการสกัดทำให้บริสุทธิ์ จีนก็ครองตลาดอยู่ถึง 90% ดังนั้นการที่รัฐบาลไปเซ็นสัญญากับสหรัฐฯโดยให้สหรัฐฯได้รับสิทธิพิเศษ หากมีการสำรวจหรือการลงทุนอะไรสหรัฐฯ จะได้รับสิทธิ์เป็นประเทศแรก และจะได้รับการปฏิบัติที่เหนือกว่าประเทศอื่น ทำให้ไทยเสียเปรียบสหรัฐฯอย่างรุนแรง อีกทั้งยังกระทบกับจีน ซึ่งทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น แม้ว่าขณะนี้ทางจีนยังไม่ได้แสดงท่าทีที่เด่นชัดมากในเรื่องนี้อาจเป็นเพราะว่าวันนี้ประธานาธิบดีจีนและสหรัฐจะมีการพบกัน จากนั้นคงจะมาดูว่าที่ไทยและสหรัฐไปลงนามกันจะดำเนินการอย่างไร เชื่อว่าคงจะมีการตอบโต้ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งทางทหารโดยทางอ้อมซึ่งทำให้เราได้รับผลกระทบ
นายจิตติพจน์ กล่าวด้วยว่า ตนมองว่าการที่ไทยไปเซ็นสัญญากับสหรัฐฯแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่จะมีผลเสียกับมหามิตรอย่างประเทศจีน นอกจากนี้ตนยังมองว่าจากประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาในการทำเหมือง แสดงให้เห็นชัดเจนถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีกัมมันตรังสี มีสารพิษตกค้าง ส่วนที่นายกฯระบุว่าMOU ไม่มีผลผูกพันนั้น จะต้องดูที่เนื้อหาหากในเนื้อหามีรายละเอียด มีเงื่อนไขที่ครบถ้วนสามารถผูกพันได้ตามสัญญาMOU นั้นก็สามารถบังคับใช้ได้เช่นเดียวกันกับสนธิสัญญา และตนมองว่าภายหลังหากเห็นว่าไทยเสียเปรียบก็คงไม่สามารถยกเลิก MOU นี้ได้ และหากเทียบ MOU ระหว่างไทย-สหรัฐฯ กับสหรัฐฯ-มาเลเซีย จะเห็นชัดเจนว่าไทยเสียเปรียบมากจึงจำเป็นต้องเร่งหาทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุบานปลาย
เช่นเดียวกับ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคประชาชน เสนอญัตติติด่วนด้วยวาจาให้สภาพิจารณา กรณีที่ไทยไปลงนาม MOU กับสหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรร์เอิร์ธหรือแร่หายาก ว่าความจริงจะไม่มีปัญหาอะไรเลยหากรัฐบาลมีความรู้และความเข้าใจเรื่องที่ตนเองกำลังจะทำ แต่ด้วยความที่ว่ารัฐบาลไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลย ทำให้เนื้อหาที่ควรจะปรากฏใน MOU ไม่ปรากฏ แต่กลับปรากฏเนื้อหาที่ไม่ควรปรากฏ ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกฯ หรือรัฐมนตรีคนไหนพูดเลยคือการช่วยประเทศไทยในการวิเคราะห์ขยายพื้นที่และพิกัดแหล่งแร่ที่สำคัญต่างๆในประเทศไทย ถ้อยคำนี้ทำให้ไทยมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในอนาคต และหากเราต้องการให้สหรัฐฯมาช่วยวิเคราะห์ จริงๆเราสามารถทำได้ตามข้อความวรรคหนึ่ง
นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่ให้สิทธิพิเศษกับสหรัฐฯเป็นประเทศแรกนั้น รัฐมนตรีหลายคนระบุว่า แร่หายากในประเทศไทยไม่มีอยู่แล้วเพราะไม่ได้มีการทำแร่ในประเทศไทย แต่หากเราพูดให้ชัดและเน้นย้ำให้ชัดเจนคือรวมถึงแร่จากเมืองต่างประเทศที่นำเข้ามายังประเทศไทยด้วย เพราะฉะนั้นสหรัฐฯไม่ได้จะหาแร่เฉพาะในประเทศประเทศไทย แต่ยังต้องการเพิ่มโอกาสในการจัดการแร่สำคัญต่างๆที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยด้วย
“หากเปรียบ MOU แร่แรร์เอิร์ธเป็นมวย ตอนนี้เป็นเหมือนยกแรก แต่เป็นยกแรกที่เราเพลี่ยงพล้ำไปเยอะมาก เราปล่อยให้โดนหมัดแย็บและหมัดฮุกเข้าเต็มๆ โดยที่เราไม่ได้ตั้งการ์ดหรือหลบเลย ซึ่งแตกต่างจาก MOU ที่สหรัฐฯลงนามกับมาเลเซีย ผมเชื่อว่าสหรัฐฯส่งร่างสัญญา มาให้ไทยกับมาเลเซียเป็นร่างเดียวกัน แต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือเหตุใดประเทศไทยไม่มีการสกรีนปล่อยให้ถ้อยคำที่เป็นการเอื้อประโยชน์กับสหรัฐฯ ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสเพิ่มขึ้น รัฐบาลยอมเสียเปรียบตั้งแต่ยกแรกประเทศอื่นคิดได้หมดแต่เหตุใดประเทศเราคิดไม่ได้ กับเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้ ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ ว่ารัฐบาลมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือไม่ หรือที่ทำลงไปแค่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ รู้เท่าไม่ทันโลกของรัฐบาลชุดนี้เท่านั้น”นายภัทรพงษ์ กล่าว
นายภัทรพงษ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ควรจะปรากฏกับไม่ปรากฏนั่นคือการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง หากรัฐบาลทำงานสักนิดเมื่อเห็นร่าง MOU ฉบับนี้ต้องคิดได้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองโดยเฉพาะแร่แรร์เอิร์ธ โดยเฉพาะภาคเหนือที่เจอกับปัญหาน้ำเป็นพิษจากการทำเหมืองในเมียนมา หากรัฐบาลใส่ใจและตระหนักจะรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปใน MOU เพื่อจะใช้ประโยชน์จาก MOU ฉบับนี้มาต่อรองเจรจามาแก้ปัญหาที่ต้นตอกับเมียนมาและจีน ในการทำเหมืองที่เมียนมา และตนเพิ่งทราบมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ไม่มีข้าราชการระดับสูงในกระทรวงแม้แต่คนเดียวเห็นร่าง MOU ฉบับนี้เลย ไม่มีการส่งให้กระทรวงทรัพย์ฯ ให้ความเห็นทั้งที่เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเต็มๆ
นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่า รัฐบาลไม่มีความพร้อมในการจัดการแร่แรร์เอิร์ธ ซึ่งสิ่งแรกที่รัฐบาลควรรู้ก่อนที่จะเซ็น MOU คือซัพพลายเชนเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรจะมีแต่เรากลับไม่มี เพราะปัจจุบันที่รัฐมีคือเป็นกลุ่มแร่ แต่ไม่ได้แยกชนิดของแรร์เอิร์ธ และข้อมูลอีกชุดคือมีบริษัทอะไร ส่งออกแร่แรร์เอิร์ธไปยังประเทศอะไร ผ่านด่านอะไรและปริมาณเท่าไหร่ จะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่ได้ทำการบ้านมาเลยทำให้เราเสียเปรียบทุกทาง เพราะความไม่รู้ ไม่ใส่ใจของรัฐบาลเอง ขณะที่สหรัฐฯ ทำการบ้านมาอย่างดี นอกจากรัฐบาลจะทำให้เราเสียเปรียบ เสียโอกาสในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนจากการทำเหมืองในเมียนมา
“ผมจึงอยากเสนอไปยังรัฐบาลว่าขอให้เร่งจัดการกับกฎหมายภายในประเทศให้พร้อมออกกฏหมายลูก กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แร่ ให้ผู้นำเข้าต้องระบุพิกัดของเหมือง ที่ทำแร่นั้นๆ และมาตรฐานรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะนำเข้าได้ และต้องออกกลไกในการตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งควรมีการปรับแก้พิกัดศุลกากรที่ขณะนี้เป็นพิกัดกลุ่ม และแรร์เอิร์ธมีหลายชนิดไม่ควรจำแนกเป็น กลุ่ม นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้ MOU ให้เกิดประโยชน์กับการเจรจาแก้ปัญหาการทำเหมืองในต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนั้นขอให้รัฐบาลรับข้อเสนอของสภาฯ ผมไม่อยากเห็นชื่อของรัฐมนตรีทั้งหลาย ถูกจารึกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ทำงานแย่ที่สุด”นายภัทรพงษ์ กล่าว