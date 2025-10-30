รมช.สธ.ตกเก้าอี้ หลังตอบกระทู้บัตรทอง ไชยา โร่แจงแทน ก่อนเจ้าตัวลุกบอก แค่เก้าอี้ไหล

รมช.สธ.ตกเก้าอี้ หลังตอบกระทู้บัตรทอง ปธ.สภา โร่แจงแทน ก่อนเจ้าตัวลุกบอก เก้าอี้มันไหล
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณากระทู้ถามทั่วไปของนายเอกราช อุดมอำนวย ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เรื่อง งบสิทธิบัตรทอง โดยมีนายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาตอบข้อซักถาม ซึ่งหลังจากที่นายวรโชติได้ตอบคำถามแรกจบ ระหว่างที่จะนั่งลง เก้าอี้ได้เลื่อนไหลไปข้างหลัง ทำให้นายวรโชติตกลงไป
ซึ่งระหว่างนั้นมี ส.ส.ในห้องประชุมถามนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมว่า “ท่านรัฐมนตรีตกเก้าอี้หรือคะ”
นายไชยาจึงแจ้งว่า “ไม่ใช่ครับ” จากนั้นนายวรโชติได้ลุกขึ้นมาชี้แจงว่า “ไม่ได้ตกเก้าอี้แต่เก้าอี้มันไหล”
ก่อนที่นายเอกราชจะถามคำถามที่สองต่อ พร้อมระบุว่า “ต้องขออภัยนะครับตอบคำถามผมที ตกเก้าอี้เลย”