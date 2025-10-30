สส.ปชน.รุมถล่ม รัฐบาล ไม่จริงจังปราบสแกมเมอร์ เสนอ ต้องปลด ธรรมนัส ชี้เป็นสายล่อฟ้า

สส.ปชน. รุมถล่ม “รัฐบาล” ไม่จริงจังปราบสแกมเมอร์ “ชุติพงศ์” เสนอ ต้องปลด “ธรรมนัส”หลังเลี่ยงชี้แจงข้อเท็จจริง บอกเอาไว้เป็นสายล่อฟ้าทำไม ด้าน”พริษฐ์” แนะจับมือ ประเทศอาเซียนตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล ดึง 2 ขั้วมหาอำนาจ “สหรัฐ-จีน” ร่วมกันปราบสแกมเมอร์โลก
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภา คนที่สอง ประธานในที่ประชุม ในวาระการพิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจา 3 ญัตติ โดยเฉพาะแนวทางการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สแกมเมอร์ โดยนายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน อภิปรายว่า ในปัจจุบันสถิติจำนวนคดีสแกมเมอร์มากกว่า 1.1 ล้านคดี ความเสียหายกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งมีการรับดำเนินคดีไว้ที่ บช.ก.อยู่ที่ 1.43% ส่วนอีก 86.82% อยู่ที่สถานีตำรวจ (สน.) เป็นการสะท้อนความเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เพราะคดีที่เกิดขึ้นสามารถอายัดเงินได้ก่อนหน้านี้ 3% แต่ล่าสุดอายัดได้เพียง 1%
นายชุติพงศ์กล่าวต่อว่า แม้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงฯ เชิญนายกฯมาให้ข้อมูล แต่นายกฯก็ไม่ได้มา รวมทั้งเชิญคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่มา และแม้รัฐบาลจะมีการตั้งบอร์ดขึ้นมาปราบสแกมเมอร์ แต่กลับมีการตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและ รมว.เกษตรฯ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ แล้วจะให้มาเป็นผู้ปราบปรามเรื่องนี้หรือ และชี้แจงอะไรไม่ชัดเจน นอกจากขู่ว่าจะฟ้อง ทั้งที่เป็นรัฐมนตรีและ ส.ส.มาชี้แจงในสภาก็ได้ นอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดรัฐบาลจึงทำลายโอกาสในการประกาศในเวทีการประชุมอาเซียนซัมมิทที่มาเลเซีย เพื่อเป็นเจ้าภาพต่อสู้กับสแกมเมอร์
“ขอเสนอว่าหากจะเอาจริงเอาจังกับการปราบสแกมเมอร์ ขอให้นำคนที่เกี่ยวข้อง ถูกตั้งข้อสงสัย โดยไม่ชี้แจง และขู่ว่าจะปิดปากคนนั้นคนนี้ ปลดไปเลย โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส ปลดออกจากตำแหน่งรองนายกฯและ รมว.เกษตรฯก่อนเลย ปลดรองนายกฯสักคนคงไม่เป็นไร เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้ว ปล่อยให้เป็นสายล่อฟ้าทำไม และเสนอให้ร่วมเวทีโลกในการปราบสแกมเมอร์ ให้โลกทั้งใบมารวมกันในการปราบสแกมเมอร์ ประเทศไทยต้องไม่เป็นที่พึ่งพิงของอาชญากร ไม่ให้บุคคลที่ทั่วโลกคว่ำบาตรมีที่ยืนในประเทศไทย ไม่เช่นนั้นไทยจะถูกมองว่าเป็นที่พึ่งพิงของอาชญากร หากนายกฯไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ พรรคประชาชนขอประกาศหากมีโอกาสจะทำมากกว่านี้ เราเอาจริง” นายชุติพงศ์กล่าว
ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายว่า ในช่วงปิดสมัยประชุม อยากให้รัฐบาลจริงจังต่อการปราบแก๊งสแกมเมอร์ จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล 3 ด้าน เปรียบเสมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว คือ 1.จะช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย 2.จะยุติความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา เชื่อว่ารายได้กำลังหล่อเลี้ยงเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่ใกล้ชิดกับผู้นำกัมพูชา และ 3.จะเป็นการรื้อฟื้นบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะการจับตาในเวทีเอเปค
นายพริษฐ์กล่าวต่อว่า จึงขอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมว่าไทยสามารถใช้รูปแบบการปราบสแกมเมอร์ เพื่อให้ไทยมีบทบาทนำในเวทีโลก 2 มิติ คือ 1.ไทยสามารถชิงบทบาทนำในอาเซียนได้โดยการใช้กลไกและทรัพยากรของอาเซียนที่มีอยู่ในการรวมพลังปราบสแกมเมอร์ และ 2.ไทยควรใช้ประเด็นเรื่องสแกมเมอร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาสมดุลระหว่าง 2 มหาอำนาจ
จังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ไทยใช้เรื่องสแกมเมอร์พลิกบทบาทในเวทีโลก เปลี่ยนจากผู้ที่ถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่าง 2 ขั้วอำนาจ มาเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลก เช่น ให้ 2 ผู้นำ สหรัฐ-จีน ร่วมโต๊ะหารือการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์โลก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอภิปรายญัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ มีผู้อภิปรายกว่า 20 คน ล้วนแต่เป็น ส.ส.พรรคประชาชน กับพรรคเพื่อไทย สำหรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป
