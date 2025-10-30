นายกฯ ตั้ง ธงทอง – ม.ล.ปนัดดา นั่ง คกก.จัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระพันปีหลวง

นายกฯ ตั้ง ธงทอง – ม.ล.ปนัดดา – พัชราภรณ์ นั่ง คกก. งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระพันปีหลวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 393 /2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ให้ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
นอกจากนี้ นายกฯ ยังแต่งตั้ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึง ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทและหน้าที่ พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมให้ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นแทนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พิจารณาการดำเนินงาน การประสานงาน ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยราชการในพระองค์ ตลอดจนพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568