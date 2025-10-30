สภาฯ รับทราบพระบรมราชโองการฯ ปิดสมัยประชุม 31 ต.ค. เปิดอีกครั้ง 12 ธ.ค.

สภาฯ รับทราบพระบรมราชโองการฯ ปิดสมัยประชุม เปิดประชุมอีกครั้ง 12 ธันวา
เมื่อเวลา 19.35 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา ภายหลังสมาชิกอภิปรายญัตติด่วนด้วยวาจาทั้ง 3 ญัตติเสร็จสิ้น รวมเวลาเกือบ 6 ชั่วโมง นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งว่าการอภิปรายของสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะจากญัตติดังกล่าวไปให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ เลขาธิการสภาฯ ได้อ่านพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และจะกลับมาเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ปีที่ 3 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2569