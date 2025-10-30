วราวุธ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม พี่มณ นักข่าวอาวุโส เครือมติชน-ให้กำลังครอบครัว
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยนายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมงานสวดพระอภิธรรม น.ส.สุมณฑา บุญคุ้ม บรรณาธิการโต๊ะข่าวการเมือง เครือมติชน และผู้สื่อข่าวอาวุโสของข่าวสด ประจำทำเนียบรัฐบาล ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากป่วยและรักษาตัวมาระยะหนึ่ง โดยได้พบและให้กำลังใจกับครอบครัวพี่มณ พบปะพูดกับพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนสายการเมือง-ทำเนียบ-รัฐสภา เพื่อให้กำลังใจหลังต้องสูญเสียนักข่าวอาวุโส ซึ่งเป็นที่รักของทุกคน
