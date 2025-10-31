เพื่อไทยเลือกหัวหน้าใหม่วันนี้ ‘จุลพันธ์’ ลิ่ว-เล็งจัดทัพสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ ดึง ‘ประเสริฐ’ คัมแบ๊กเลขาฯ

เพื่อไทยเลือกหัวหน้าใหม่วันนี้ ‘จุลพันธ์’ ลิ่ว-เล็งจัดทัพสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ ดึง ‘ประเสริฐ’ คัมแบ๊กนั่งเลขาฯพรรค
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพรรคเพื่อไทยว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทยในวันที่ 31 ต.ค.เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ จากแคนดิเดตที่มีการเปิดรายชื่อก่อนหน้านี้ 2 คน คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยนั้น ล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จะสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพรรค คือนายจุลพันธ์ เนื่องจากมีความโดดเด่นในการทำงานสภาฯ และมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักของประเทศอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งการตอบคำถามสื่อมวลชนฉะฉาน จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคในการดีเบตระหว่างการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ขณะที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จากเดิมที่มีชื่อนายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอยู่ จะเปลี่ยนให้นายสรวงศ์ ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แล้วดึงนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กลับมาเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในส่วนของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คาดว่าจะมี 10 กว่ารายชื่อ โดยจะเป็นทั้งผู้อาวุโสในพรรคเพื่อไทย และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานขับเคลื่อนพรรค อาทิ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รมว.แรงงาน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขณะที่นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีตที่ปรึกษานางมนพร เจริญศรี เป็นเหรัญญิกพรรคเพื่อไทย และนายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรคเพื่อไทย