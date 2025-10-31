รมช.กห. ขอ วีระ อย่ากดดันทหาร ชี้ มีกลไกแก้ปัญหาอยู่แล้ว เชื่อมือ ‘กองกำลังบูรพา’ เคลียร์ได้

‘รมช.กห.’ ขอ ‘วีระ’ อย่ากดดันทหาร บุก บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ชี้ มีกลไกแก้ปัญหาอยู่แล้ว เชื่อมือ ‘กองกำลังบูรพา’ เคลียร์ได้
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.68 ที่ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน ) พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ ‘นายวีระ สมความคิด’ นำมวลชน พร้อมกับรถแบ็กโฮ เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อขับไล่ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยไทยพื้นที่ วันนี้ว่า ในช่วงที่ยังคงรับราชการ ในปี พ.ศ.2554 ก็เคยเจอปัญหาในลักษณะ เป็นเหตุการณ์เดียวกัน เกิดขึ้นจากคนคนเดียวกัน อยากขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่มีอิสระ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากด้านหน้า เป็นชาวกัมพูชาซึ่งเป็นภัยคุกคามของเรา และให้ทหารที่อยู่ในแนวหน้า มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังเผชิญหน้า เชื่อว่าความรักชาติทุกคนมีเหมือนกันหมด แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ ขอให้ทหารมีสมาธิในการแก้ไขปัญหา เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิด รวมถึงปัญหาอื่น ๆ จึงขอวิงวอนประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่ ว่าเข้าไปในลักษณะของการให้กำลังใจกันจะดีกว่า จะให้ทหารต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ซึ่งในอดีตตนก็เคยพบกับนายวีระ และเคยขอร้อง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้เชื่อว่ากองกำลังบูรพาจะมีวิธีการในการจัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า สิ่งที่นายวีระดำเนินการอยู่จะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย – กัมพูชาหรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ แต่ขอให้กองกำลังบูรพาซึ่งเป็นกองกำลังทหาร ได้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และควรใช้กลไกที่มีอยู่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในข้อตกลงกับกัมพูชาไปแล้ว ว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง อยากให้กลไกเหล่านี้ได้เดินหน้าต่อไป หากไม่มีอะไรคืบหน้าค่อยมาเคลื่อนไหว
เมื่อถามว่า นายวีระ ได้ขีดเส้นว่าให้ชาวกัมพูชา ออกจากพื้นที่ในวันนี้ เป็นวันสุดท้าย ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการขับไล่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าขีดเส้นหรือไม่ แต่ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลแล้ว ว่าให้ดำเนินการในเงื่อนไข 4 ข้อ ซึ่งมีเรื่องบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วอยู่ด้วย ก็ให้เขาดำเนินการไป หากไม่ทำ ค่อยมากดดันกัน ซึ่งปัจจุบัน เราโชคดีที่กองทัพ รัฐบาล ประชาชนมีความรักชาติ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คนทำงานคือทหาร ซึ่งมีความเสี่ยง ใต้ดินก็เจอกับระเบิด ข้างหน้าก็เจอปืนเล็ก รวมถึงไม่รู้ว่าจะมีลูกปืนใหญ่มาจากข้างบนด้วยหรือไม่