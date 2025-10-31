ที่ปรึกษาอนุทิน แจงดราม่า ภาพภริยานายกฯ ยันแค่นั่งคุยระหว่างรอขึ้นเครื่องไป APEC ไร้การประชุมใดๆ

ที่ปรึกษาอนุทิน แจงดราม่า ภาพภริยานายกฯ ยันแค่นั่งคุยระหว่างรอขึ้นเครื่องไป APEC ไม่มีการประชุมใดๆ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภาพที่โซเชียลวิจารณ์ความไม่เหมาะสมของ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในวงประชุมก่อนนายกฯบินไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ว่า ภาพนี้ไม่ใช่ห้องประชุมหรือการประชุมใดๆ แต่เป็นภาพที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย และ น.ส.ธนนนท์ และคณะอยู่ในห้องรับรองที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ทอ. ดอนเมือง ในระหว่างที่นั่งรอเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศ เดินทางไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจAPEC ที่เกาหลีใต้ เมื่อเช้าวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา
ในระหว่างรอขึ้นเครื่อง ไม่ได้มีการประชุมใดๆ มีแต่การพูดคุย ทั่วไป และการฟังบรรยายสรุปเรื่องเส้นทางการบินสู่เกาหลีใต้เท่านั้น โดยมี พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)ในฐานะที่ เป็นพื้นที่กองทัพอากาศ ได้มาส่งนายกรัฐมนตรี ขึ้นเครื่องด้วย