ไทย-กัมพูชา ลงนาม ถอนอาวุธหนัก จากชายแดน ตั้งแต่พรุ่งนี้ ภายใต้ทีมสังเกตการณ์อาเซียน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พนมเปญ โพสต์ รายงานว่า กัมพูชาและไทย ได้ตกลงกันในวันนี้ ที่จะถอนอาวุธหนัก 3 ประเภทออกจากชายแดน โดยระยะแรกจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน ภายใต้การสังเกตการณ์ของทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนของทั้ง 2 ประเทศ
พนมเปญโพสต์ ได้รายงาน การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้าง ระหว่าง ทหารภาค 4 ของกัมพูชา และ กองทัพภาคที่ 2 ของไทย โดยได้จัดประชุมขึ้นที่ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มี พล.ท.ปอ เฮง ผู้บัญชาการทหารภาค 4 กัมพูชา และ พล.ท.วีรยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ของไทย เป็นประธานร่วม
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างความไว้วางใจและเสถียรภาพร่วมกันตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
สำหรับอาวุธ 3 ประเภท ได้แก่
- ประเภท A หมายถึงระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง (MLRS) ที่มีท่อยิง 2 ท่อขึ้นไป
- ประเภท B อาวุธปืนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยระบบปืนใหญ่ลากจูงและขับเคลื่อนด้วยตัวเอง รวมถึงปืนใหญ่ฮาวอิตเซอร์ขนาด 105 มม. 122 มม. 130 มม. 152 มม. และ 155 มม.
- ประเภท C ครอบคลุม อาวุธหุ้มเกราะโดยเฉพาะรถถังหลัก (MBT)
แถลงการณ์ระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะถอนอาวุธทั้ง 3 ประเภทแบบค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์ ตามแผนปฏิบัติที่ตกลงกันไว้ และจะรายงานความคืบหน้าและการตรวจสอบกระบวนการถอนอาวุธเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเชื่อมั่นของสาธารณชนในการดำเนินการ
การประชุมสิ้นสุดเวลา 15:47 ผลที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและลงนามในบันทึกร่วมกันเกี่ยวกับ “อาวุธหนักและการแก้ไขผู้ทําลายหนัก”
ทั้งนี้ กองบัญชาการทหารทั้ง 2 ฝ่าย จะประชุมในวันที่ 15 พฤศจิกายน เพื่อวางแผนระยะที่ 2 ของการถอนอาวุธ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม ภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์
อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมอีกครั้ง โดยจะจัดขึ้นแบบพบหน้าหรือแบบเสมือนจริง เพื่อวางแผนการดำเนินการในระยะที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13-31 ธันวาคม
