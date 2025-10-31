นราพัฒน์ ทิ้งปชป. หลังไร้ชื่อร่วมทีม มาร์ค ยันรักบ้านเก่า แต่ขอออกไปหางานทำที่อื่น เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “31/10/2568 ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ ในเรื่องที่ยากจริงๆ คือยุติการเดินทางเส้นทางสายเก่าที่รักยิ่ง สู่เส้นทางใหม่ซึ่งก็ไม่ต่างจากเส้นทางเดิมมากนัก แต่ก็เป็นเส้นทางที่มีคนเดินร่วมทาง ที่เข้าใจกัน เป็นเพื่อน เป็นมิตร เป็นพี่น้อง ที่ดีที่ให้เกียรติกัน ยังคงรักบ้านหลังเก่าเสมอ ไม่ลืมเลือน ขอบคุณครับ #นราพัฒน์แก้วทอง #นราพัฒน์เดินหน้าไม่หยุด”
ทั้งนี้ นายนราพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ถึงโพสต์ดังกล่าว ว่า ตนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วในวันนี้ (31 ต.ค.) โดยตนยังมีความรู้สึกที่ดีของพรรคประชาธิปัตย์ และยังเป็นกำลังใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิม สำหรับนายไพฑูรย์ แก้วทอง บิดาของตน ขณะนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่รู้ว่าจะลาออกในภายหลังหรือไม่
เมื่อถามว่าก่อนยื่นใบลาออก ได้พูดคุยกับนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ด้วยหรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ตนไม่ได้พูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ ส่วนกรณีของนายชวน เนื่องจาก ขณะนี้นายชวนเดินทางไปต่างประเทศ ตนจึงจะรอพบหลังจากท่านกลับมาจากต่างประเทศแล้ว ต่อข้อถามว่าได้แจ้งให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรค ทราบถึงการลาออกจากพรรคฯ หรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ได้แจ้งให้นายเฉลิมชัยทราบแล้ว ซึ่งท่านบอกว่าขอให้ตนโชคดี
ส่วนเมื่อถามว่าสาเหตุที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเพราะไม่ได้มีตำแหน่งในคณะผู้บริหารพรรคฯ ชุดใหม่ ใช่หรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะตนเป็นคนทำงานช่วยพรรคประชาธิปัตย์มาหลายสมัย กระทั่งในยุคนี้ นายอภิสิทธิ์มีทีมงานมาพร้อมแล้ว และไม่ได้มีการพูดคุยชักชวนหรือทาบทามให้ตนไปร่วมงานด้วย จึงทำให้ตอนนี้ตนรู้สึกว่างๆ ในเมื่อไม่มีอะไรให้ทำ ก็ควรต้องออกไปที่ใหม่ที่ให้โอกาสตนได้ทำงาน
เมื่อถามว่า หลังจากนี้ จะไปอยู่กับพรรคการเมืองใด หรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ขอรอเวลาอีก 2-3 วัน จะมีความชัดเจนว่าไปอยู่พรรคไหน ขณะเดียวกัน เป็นพรรคที่มีเส้นทางให้ตนได้ทำงานเพื่อประชาชน เพราะตนยังอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร โดยตนเคยทำงานเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่สมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล และมีนายเฉลิมชัย เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ทำนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งสิ่งทำให้เกษตรกรในขณะนั้นไม่ค่อยได้รับความเดือดร้อน
เมื่อถามอีกว่ามีแนวโน้มจะไปพรรคกล้าธรรมใช่หรือไม่ เพราะเป็นพรรคที่มีกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า เขากำกับดูแลแล้วเป็นอย่างไร ดีขึ้นไหม อย่างไรก็ตามขอเวลาอีก 2-3 วัน จะมีความชัดเจนออกมา โดยจะเป็นพรรคที่มีแนวทางไม่ต่างจากพรรคประชาธิปัตย์