ทบ.เข้ม ชายแดนไทย–เมียนมา ต่างชาติหนีจาก ‘เคเคปาร์ค’ ข้ามเข้าไทยกว่า 1,500 คน

ทบ. เผยสถานการณ์ชายแดนไทย–เมียนมา ทหารยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิด หลังแรงงานต่างชาติ หลบหนีจาก KK-Park ข้ามมายังฝั่งไทยต่อเนื่องกว่า 1,500 คน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน กองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวร ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–เมียนมา พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อย่างใกล้ชิด หลังปรากฏสถานการณ์ที่ทหารเมียนมาเข้าควบคุมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเคเคปาร์ค( KK-Park) บ้านเองจีเมี่ยง อำเภอเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ส่งผลให้กลุ่มทุน พนักงานที่มีความเชื่อมโยงกับการพนัน และชาวต่างชาติภายในโครงการเกิดความหวาดกลัว และทยอยหลบหนีเข้ามายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 22 ต.68
โดยขณะนี้ หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) ยังคงลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งประสานและได้ทำหนังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย–เมียนมา (TBC) เพื่อขอให้ฝ่ายเมียนมาดำเนินการอย่างระมัดระวังในการทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศแล้ว
ล่าสุด ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก รายงานเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 68 เวลา 07.00 น. ว่า มีบุคคลต่างชาติ/ต่างด้าว และชาวไทย ข้ามมายังฝั่งไทยจากพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน KK-Park รวม 1,595 คน แบ่งเป็นชาย 1,330 คน และหญิง 265 คน
ได้แก่ ชาวอินเดีย 465 คน (ชาย 440 หญิง 25) รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ 220 คน (ชาย 122 หญิง 98), จีน 185 คน (ชาย 180 หญิง 5), เวียดนาม 151 คน (ชาย 129 หญิง 22) และเอธิโอเปีย 130 คน (ชาย 118 หญิง 12) นอกจากนี้ ยังมีบุคคลจากประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 20 สัญชาติ เช่น เคนยา ปากีสถาน เนปาล ยูเครน อินโดนีเซีย ลาว แอฟริกาใต้ กานา ไนจีเรีย ศรีลังกา รวันดา เมียนมา และไทย
มีรายละเอียดบุคคลต่างชาติ/ต่างด้าว และคนไทยผ่านการคัดกรอง/ดำเนินคดี ดังนี้
– พื้นที่สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา แห่งที่ 2 จำนวน 860 คน
– พื้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด 712 คน
โดยมีบุคคลต่างชาติ/ต่างด้าวถูกดำเนินคดี 680 คน ชำระค่าปรับ/ผลักดัน 439 คน, ไม่เสียค่าปรับ/เข้าเรือนจำ 241 คน และคนไทยเปรียบเทียบปรับ 32 คน เข้าสู่กระบวนการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) 23 คน โดยเข้าสู่กระบวนการ NRM 18 คน, เข้าสถานคุ้มครองจังหวัดพิษณุโลก 1 คน และสถานคุ้มครองจังหวัดเชียงราย 4 คน
ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ยืนยันว่าทุกคนได้รับการคัดกรองตามขั้นตอนทั้งด้านความมั่นคงและสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยเฉพาะกิจราชมนู และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอย่างใกล้ชิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดอาการล่าสุด ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ หลังพักรักษาตัวจากอาการสโตรก แฟนๆแห่ให้กำลัวใจ
- ขรก.บำนาญ ถวายสักการะ ‘พระพันปีหลวง’ ยกย่อง ทรงเป็น ‘แม่ของแผ่นดิน’
- ตรวจหวย N3 สลาก 3 ตัว รางวัลพิเศษ รางวัล 2 ตัว งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
- มาเลย์ระทึก! ไฟไหม้ตึกสูง ‘ปิโตรนาส 3’ โชคดีไร้บาดเจ็บเสียชีวิต ชี้เป้าร้านอาหารต้นเพลิง (คลิป)