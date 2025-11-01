ธนกร เผย อนุทิน พาไทยกลับสู่สายตาผู้นำโลกอีกครั้ง เชื่อนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม หลังคุย สี จิ้นผิง

ธนกร เผย อนุทิน พาประเทศไทยกลับสู่สายตาผู้นำโลกอีกครั้ง เชื่อนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม หลังคุย สี จิ้นผิง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย แม้วันนี้จะบริหารประเทศมาได้เพียง 1 เดือน แต่เชื่อว่าทุกคนจะสัมผัสได้ว่า วันนี้ประเทศไทยกลับเข้าสู่สายตาของชาวโลกอีกครั้งแล้ว ทั้งกรณีที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเวทีสมัชชาสหประชาชาติ กล่าวถ้อยแถลงปมไทย- กัมพูชา โดยปรับแก้สุนทรพจน์เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาของกัมพูชาแบบฉับพลัน จนได้รับการยกย่องถึงความหนักแน่นและเฉียบคม เรียกเสียงปรบมือจากผู้แทนนานาชาติในห้องประชุม UN ได้เป็นอย่างดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC Dialogue with APEC Economic Leaders) โดยชูให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค การลงทุนเพื่ออนาคต ภายใต้นโยบาย Quick Big Win ที่มุ่งเน้นการดำเนินการระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ระยะยาว และการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวและยั่งยืน โดยไทยเป็นผู้นำในการผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว การลงทุนตามหลัก ESG และการเงินที่มีความรับผิดชอบ ที่สำคัญ ท่านนายกฯ ยังมีโอกาสได้หารือทวิภาคีกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งท่านนายกฯ ได้ใช้โอกาสนี้ติดตามการเจรจาการซื้อข้าวไทยจำนวน 500,000 ตันอีกด้วย
นายธนกร กล่าวด้วยว่า ท่านนายกฯ ยังยืนยันกับนายสี จิ้นผิงด้วยว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้กาสิโน เพราะสินค้าไทย รวมทั้งเทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่ เป็นทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ รัฐบาลจึงหยุดการนำเสนอกฎหมายการพนันทุกชนิด และขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งด้วย ดังนั้น เชื่อว่าจากนี้ไปนักท่องเที่ยวชาวจีนจะทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า นานาประเทศกำลังหันกลับมาให้ความสำคัญกับประเทศไทยอีกครั้ง ภายใต้การบริหารงานอย่างเข้มข้นและจริงจังของท่านนายกฯ
“วันนี้ผู้นำระดับโลกหลายๆ ประเทศกำลังให้ความสนใจประเทศไทยภายใต้การนำของท่านนายกฯ เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังกลับมาอยู่ในสายตาของโลกอีกครั้ง ถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านนายกฯ กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้อาจจะยังไม่เห็นผลทันที แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นแล้วว่า นานาประเทศพร้อมเปิดรับประเทศไทยสำหรับการเจรจาลงทุนการค้าต่างๆ ในอนาคต” นายธนกร กล่าว