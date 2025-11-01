ชัยวุฒิ เสียดาย นราพัฒน์ ลาออกปชป. ยันเคารพการตัดสินใจ ชี้เหตุผลที่พูด ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของนายนราพัฒน์ ทั้งนี้ ตนเพิ่งได้เจอนายนราพัฒน์ โดยบังเอิญที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา จึงได้สอบถามนายนราพัฒน์ ถึงเรื่องที่เขามายื่นใบลาออก ซึ่งนายนราพัฒน์ อธิบายว่ามีความจำเป็น ซึ่งตนให้เกียรตินายนราพัฒน์ และไม่ไปก้าวล่วงหรือทักท้วงอะไร แต่เรารู้สึกเสียดายทุกคนที่ลาออกไป
เมื่อถามว่านายนราพัฒน์ ระบุว่า เหตุผลของการลาออก ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้ถูกชักชวนให้อยู่ในคณะผู้บริหารพรรคฯ ในยุคของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ จึงอยากออกไปหางานทำที่อื่นดีกว่า นายชัยวุฒิ กล่าวว่า เป็นเหตุผลส่วนตัวของนายนราพัฒน์ แต่นั่นอาจยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ตนไม่อยากให้ความเห็นอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน การชักชวนคนเก่าที่ยังอยู่ให้มาร่วมตั้งทีมบริหารพรรค เราบอกทุกคนในภาพรวม แต่อาจไม่ได้เจาะจงบุคคล ขณะเดียวกันเรามาในช่วงที่กะทันหันมาก จึงอาจมีคนตกหล่นบ้าง แต่ที่จริงแล้ว หากใครก็ตามที่คิดอยากดูแลพรรค ก็อยู่ช่วยกันต่อไปได้
“ยกตัวอย่าง กรณีของผม สมัยก่อนเคยเป็นรัฐมนตรี เคยเป็นรองหัวหน้าพรรค แม้ต่อมา ผมไม่ได้มีตำแหน่งอะไร แต่ไม่ได้คิดจะไปไหน ผมทำอะไรได้ ผมก็ช่วย เพราะคิดว่านี่คือพรรคเรา ก็ทำงานร่วมกันมาด้วยดี เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความคิดเห็นแต่ละท่าน ผมให้เกียรติทุกคน”นายชัยวุฒิ กล่าว
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า การที่มีคนเข้า-ออกพรรคอย่างนี้ เป็นเรื่องปกติ และหลังจากนี้คงมีอีกเรื่อยๆ เพราะหัวหน้าพรรคฯ คงมีแนวโยบายใหม่ๆอะไรที่อาจทำให้บางคนในพรรคมีความคิดเห็นหรือวิธีการที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ว่าใครถูกหรือใครผิด หรือบางคนที่เขาอาจพูดคุยอะไรกันไว้ตั้งแต่ก่อนนายอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรค
เมื่อถามว่าจะไปพูดคุยกับนายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรองหัวหน้าพรรคฯ และบิดาของนายนราพัฒน์ ด้วยหรือไม่ เพราะนายไพฑูรย์ อาจจะลาออกจากพรรคด้วย นายชัยวุฒิ กล่าวว่า คงต้องปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคอีกครั้ง
