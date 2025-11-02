นราพัฒน์ รับไร้ชื่อร่วม บก.บห. อภิสิทธิ์ ไม่ทาบทาม อีก 2-3 วันพร้อมเฉลยย้ายไปพรรคไหน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ได้อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคสมัยที่ 3 หวังกอบกู้วิกฤตศรัทธาสู้ศึกใหญ่ในการเลือกตั้งปีหน้า ยังเลือดไหลไม่หยุด ยังมีสมาชิกขอย้ายพรรค ล่าสุด นายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคปชป. โพสเฟซบุ๊ก ระบุถึงการตัดสินใจในเรื่องที่ยาก คือยุติเส้นทางสายเก่าสู่เส้นทางใหม่
นายนราพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ต่อมาว่า ได้ยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคปชป.เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ยังมีความรู้สึกที่ดีและยังเป็นกำลังใจให้กับพรรคปชป.เหมือนเดิม สำหรับนายไพฑูรย์ แก้วทอง บิดายังเป็นสมาชิกพรรคปชป. แต่จะลาออกตามมาหรือไม่
เมื่อถามว่าก่อนยื่นใบลาออก ได้พูดคุยกับนายชวน หลีกภัย และนายอภิสิทธิ์ ด้วยหรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ไม่ได้พูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ ส่วนกรณีนายชวนได้เดินทางไปต่างประเทศ จึงจะรอพบหลังจากกลับมาจากต่างประเทศแล้ว และได้แจ้งให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรค ทราบแล้ว บอกว่าขอให้โชคดี
เมื่อถามว่าสาเหตุที่ลาออกจากพรรคปชป. เป็นเพราะไม่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหารพรรคฯ ชุดใหม่ ใช่หรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะเป็นคนทำงานช่วยพรรคมาหลายสมัย กระทั่งนายอภิสิทธิ์มีทีมงานมาพร้อมแล้ว และไม่ได้มีการพูดคุยชักชวนหรือทาบทามให้ไปร่วมงานด้วย จึงทำให้ตอนนี้ว่างๆ ในเมื่อไม่มีอะไรให้ทำก็ควรต้องออกไปที่ใหม่ที่ให้โอกาสได้ทำงาน
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะไปอยู่กับพรรคการเมืองใด นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ขอรอเวลาอีก 2-3 วัน จะมีความชัดเจน ต้องเป็นพรรคที่มีเส้นทางให้ได้ทำงานเพื่อประชาชน ยังอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เคยทำงานมาตั้งแต่สมัยที่นายเฉลิมชัย เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ทำนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ทำให้เกษตรกรในขณะนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อถามอีกว่ามีแนวโน้มจะไปพรรคกล้าธรรมใช่หรือไม่ เพราะเป็นพรรคที่มีกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า เขากำกับดูแลแล้วเป็นอย่างไร ดีขึ้นไหม อย่างไรก็ตามขอเวลาอีก 2-3 วัน จะมีความชัดเจนออกมา โดยจะเป็นพรรคที่มีแนวทางไม่ต่างจากพรรคปชป.
ขณะเดียวกันนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคปชป.ดูแลพื้นที่กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งว่า ในเรื่องตัวบุคคลที่จะมาลงสมัครส.ส. หัวหน้าพรรคปชป. ได้มอบหมายให้ดูเรื่องการจัดตัว โดยดูจากบัญชีเก่าก่อน และทาบทามคนเก่าที่มีศักยภาพ ประสงค์จะส่งสมัคร และยังอยู่กับพรรค รวมถึงคนที่มีคะแนนส่วนตัวเยอะก็จะเอามาประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมเปิดรับคนใหม่ๆ
โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ พรรคปชป.จัดแคมเปญทั่วประเทศ เปิดรับสมัครคนนอกและคนใหม่ๆ ที่สนใจอยากจะมาทำงานร่วมกับพรรคปชป. อาจจะมาลงส.ส.หรือเป็นทีมงานหาเสียง หรืช่วยขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่างๆ สามารถมาสมัครได้ตรงที่พรรคฯ หรือสมัครออนไลน์ได้
“ในส่วนของผู้สมัคร เตรียมไว้เยอะพอสมควร ยังไม่ได้ปิดโอกาสคนใหม่ๆ เพราะยิ่งใน 1 เขต มีผู้ประสงค์จะลงสมัครหลายคนก็ยิ่งดี จะได้มีคนคุณภาพมาเปรียบเทียบในการคัดตัวผู้สมัคร และกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)จะพิจารณาว่าใครเหมาะสม” นายสกลธี กล่าว
เมื่อถามว่าในกรุงเทพฯจะชูอะไรเป็นพิเศษ เพราะที่ผ่านมาคนกรุงเทพฯจะเลือกตามกระแส รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า พูดตรงๆว่า นโยบายภาพรวมมีผลแต่น้อย แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่า จุดยืนและทิศทางของพรรค รวมถึง บุคลากรเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นทิศทางของพรรคในเรื่องต่างๆต่อจากนี้จะต้องออกไปด้วยความมั่นคงในอุดมการณ์ของพรรคฯ นายอภิสิทธิ์ ชูว่าพรรคฯจะดำเนินการใดๆก็ตามด้วยอุดมการณ์สุจริตเป็นที่ตั้ง โดยจะทำการเมืองแบบสวนกระแส เพราะช่วงนี้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นการเมืองที่ใช้สตางค์เยอะ หัวหน้าพรรคฯจึงไม่เน้นตรงนั้น แต่จะเน้นบุคลากร เพราะหลายอย่างบุคลากรที่เข้ามาพรรคฯตอนนี้และในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาเน้นถึงความเป็นมืออาชีพ จะขายคนคุณภาพ รวมถึงจุดยืนในด้านต่างๆทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต้องออกมาด้วยความระมัดระวัง โดยต้องยึดอุมดมการณ์ของพรรคฯ
