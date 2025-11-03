‘โกหนอ’ เปิดใจปมทิ้ง ‘ปชป.’ ทั้งน้ำตา ขนทีมซบ ‘ภท.’ หลัง ‘อนุทิน’ บุกตรัง สวมเสื้อพรรคให้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ท่าอากาศยานตรัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคดูแลภาคใต้ และนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรค ภท. เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมายัง จ.ตรัง และเดินทางไปพบนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือโกหนอ อดีต ส.ส.ตรังหลายสมัยพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่บ้านโล่สถาพรพิพิธ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง พรรค ภท.ทั้ง 4 เขต
โดยบ้านใหญ่ตระกูลโล่สถาพรพิพิธได้ระดมสมาชิกสภาจังหวัดตรัง (ส.อบจ.) จากทุกเขต นำโดยนายลุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง รวมทั้งแกนนำเลือกตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), นายกเทศมนตรีเกือบยกจังหวัด และประชาชน เดินทางมาต้อนรับกว่า 800 คน เพื่อให้ ภท.เห็นถึงพลังมวลชนที่สนับสนุนตระกูลโล่สถาพรพิพิธ ที่ตัดสินใจย้ายจาก ปชป.ไปสังกัด ภท.ในครั้งนี้
นายสมชายกล่าวว่า ได้เป็นหัวเรือใหญ่ จับมือกับกำนันนงค์ หรือนายจำนงค์ นาวาแก้ว อดีตกำนัน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ร่วมจับมือกันส่งผู้ลงสมัครนาม ภท.ทั้ง 4 เขตในครั้งนี้ ร่วมกันเปลี่ยน จ.ตรัง จากสีฟ้ามาเป็นสีน้ำเงินอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้
“วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองวันหนึ่งของบ้านผม เพราะถึงเวลาแล้วที่ จ.ตรัง ต้องเปลี่ยนสี และผมได้ตัดสินใจรักษาพูดที่พูดไว้ว่า มีนายสาทิตย วงศ์หนองเตย ก็ไม่มีนายสมชาย และเมื่อนายสาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้า ปชป.ผมก็รักษาคำพูด จากความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น มันกระทบไปหมด กระทบไประดับชาติด้วย เพราะเราไม่สร้างความสามัคคีกัน ก็สร้างความแตกแยก ต้องบอกว่าผมย้ายไป ภท.ทั้งน้ำตา เพราะอยู่ ปชป.มานาน 30 กว่าปี แต่เมื่อพรรคเลือกนายสาทิตย์ ผมก็ต้องเดินออกมาด้วยน้ำตา แต่ถึงเวลาแล้วที่ จ.ตรัง ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ เลือกคนที่พูดแล้วทำ ไม่เอาแล้วคนที่เอาแต่ด่าคนอื่น ดังนั้น การที่นายอนุทินซึ่งเป็นถึงผู้นำประเทศ ให้เกียรติมาบ้านผมวันนี้ ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งต่อตระกูลของผมในการทำงานทางการเมืองต่อไป” นายสมชายกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทินเมื่อเดินทางมาถึง ได้เดินทักทายประชาชน และกลุ่มมวลอย่างเป็นกันเอง โดยประชาชนต่างต้อนรับ และร่วมถ่ายภาพอย่างอบอุ่น จากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน โดยเจ้าภาพได้โต๊ะจีนเลี้ยงต้อนรับคณะ และกลุ่มมวลชน ประมาณ 100 โต๊ะ โดยมีเมนูทั้งข้าว แกงส้มปลา กระเพาะปลา ปลาสามรส แกงเนื้อ แกงแพะ และหมูย่างเมืองตรังอาหารขึ้นชื่อ จำนวน 11 ตัว
นายอนุทินกล่าวกับมวลชนว่า รู้จักคุ้นเคยกับ จ.ตรังมายาวนาน เพราะนายศุภชัยเป็นคนตรัง จึงอยากจะมาแจ้งเกิดที่ จ.ตรังบ้าง คิดว่าเที่ยวนี้พ่อน้องชาวตรังคงให้ ภท.แจ้งเกิด เพราะตน และ ภท.แสดงให้เห็นมาตลอดว่าพูดแล้วทำ ที่ผ่านมารับรู้รับฟังเรื่องราวเรื่องของภาคใต้มายาวนาน ไม่เคยคิดว่า ภท.จะเกิดขึ้นได้ในภาคใต้ กระทั่งการเลือกตั้งปี 2562 พี่น้องภาคใต้ให้โอกาส ภท.ได้รับเลือกตั้งถึง 8 ที่นั่ง ทั้ง 8 คนสำหรับคนใต้ แต่เท่ากับ 800 คนของ ภท.เพราะสำคัญมาก เท่ากับคนใต้ให้ความไว้วางใจให้ ภท.แจ้งเกิดแล้ว ฉะนั้น เชื่อมั่น และวางใจ จึงต้องมาแสดงให้เห็นว่าที่ชาวใต้ให้ความไว้วางในให้การลงสนามครั้งแรก เราได้เกิดถึง 8 คน จึงต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้น พอมาการเลือกตั้งปี 2566 ได้ ส.ส.เพิ่มขึ้นอีก และปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหม่ จึงเดินทางมาฝากเนื้อฝากตัว
“ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ รับใช้พี่น้องชาวตรัง ชาวใต้ และคนไทยให้สุดความสามารถ ไม่อยากจะบอกว่า 2 สัปดาห์ก่อนเป็นนายกฯ มีโอกาสเดินทางไปวัดในเตา พระอาจารย์ประสูติลงนะหน้าทองให้ วันนี้มาก็จะไปกราบท่านอีก และในวันนี้ตั้งใจทำสิ่งที่ดีความให้กับทุกภาค พี่น้องให้การต้อนรับอบอุ่น” นายอนุทินกล่าว
นายอนุทินกล่าวอีกว่า ตนรักษาคำพูดจะยุบสภาแน่นอนในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจให้กับพี่น้องประชาชนตามที่มีข้อตกลงไว้กับหลายฝ่าย ปีหน้าได้เลือกตั้งแน่นอน ขอให้ทุกคนได้ตื่นตัว และเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้ง หวังว่าพี่น้องชาวตรังจะให้โอกาส ภท.ในการทำงานอย่างเต็มที่ จะได้ไม่ขาดช่วง เดินหน้าต่อโครงการต่างๆ
“ดังนั้น ถ้า จ.ตรังให้ ส.ส.กับ ภท.มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องเป็นของ จ.ตรัง ด้วยแน่นอน หลังเลือกตั้ง ตั้งรัฐมนตรีได้แล้ว และมี ส.ส.ตรังรวมอยู่ด้วย ยืนยันจะมีรัฐมนตรีชาวตรังแน่นอน” นายอนุทินกล่าว
จากนั้นนายอนุทินได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ภท.ครบทั้ง 4 เขต เป็นว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่ 2 เขต โดยนายอนุทินได้สวมเสื้อ ภท.ให้ทันที โดยได้สวมให้นายสมชายก่อนเป็นคนแรก ตามด้วยอีก 2 ว่าที่ผู้สมัคร คือ เขต 1 นายเอกพล ณ พัทลุง (นาวาแก้ว) นายก อบต.บ้านควน หลานอดีตกำนันจำนงค์ นาวาแก้ว ผู้มากบารมี และมีคอนเน็กชั่นใน จ.ตรัง และเขต 4 นายพิชัย เจริญศิริสุนทร หรือ ส.จ.ล้าน ส.จ.เขตอำเภอกันตัง หลานชายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ ที่จะมาแทนนายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ปัจจุบันในเขตดังกล่าวที่สังกัด ปชป.ส่วน เขต 2 คือ นายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ และเขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรค ปชป.ยังไม่สวมเสื้อให้ เพราะยังติดสังกัดพรรคเดิม แต่ชัดเจนแล้วว่ามาร่วมต้อนรับนายอนุทิน และเตรียมย้ายซบเข้า ภท.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอน
