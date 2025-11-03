ผบ.ฉก.นราฯ หารือกลุ่มองค์กรภาคปชช. ขับเคลื่อนสันติสุข ด้วยหลักศก.พอเพียง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาสพล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส (ผบ.ฉก. นราธิวาส ) เดินทางเข้าพูดคุยพบปะกับ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่รู้จักกันในนาม “กลุ่มเสื้อเขียว”
กลุ่มเสื้อเขียวเป็นเครือข่ายประชาชนที่รวมตัวกันจากทั้ง 13 อำเภอ 77 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในการพบปะครั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้การสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเสื้อเขียว เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ–ประชาชน ในการสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืน พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า
“จังหวัดนราธิวาส คือบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเรา ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้บ้านหลังนี้เข้มแข็ง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครอบครัวและชุมชน หากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใครมาทำลายความสามัคคีของพวกเราได้”
ทั้งนี้ ฉก.นราธิวาส จะเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในทุกระดับ เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่ คือรากฐานของสันติสุขที่แท้จ