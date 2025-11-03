บวรศักดิ์ ย้อน นิพิฏฐ์ คำเตือนต้องสุภาพ การด่าทอผิดศีลข้อ 4 แนะเตือนด้วยวาจาสุจริต ไม่ใช้การตี
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เตือนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการชุดสีกากี หาเสียงให้ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ที่จังหวัดตรังและฝากถึงนายบวรศักดิ์ ให้แนะนำนายกรัฐมนตรี ว่า
ตนไปแนะนำนายกฯ ไม่ได้ แต่สำหรับตนคิดว่าคำเตือนมีค่ากว่าคำชม ถือเป็นคติมาตลอด แต่คำเตือนต้องเป็นคำเตือนที่สุภาพ ไม่ใช่การด่าทอ เพราะการด่าทอผิดศีลข้อ 4 มุสาวาส คำเตือนนั้นมีค่า นายนิพิฏฐ์ ก็ต้องไปเตือนเอง ไม่ต้องให้ตนเตือน เพราะนายกฯ ก็รู้ว่าอะไรคืออะไร ตนขอร้องว่าคนในสังคมเตือนกันด้วยวาจาสุจริต ก็จะน่ารัก แต่ถ้าเตือนด้วยการด่า การจิก การตี ก็ผิดศีลข้อสี่
