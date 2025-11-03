สว.อึ้ง! เหลือเวลา 1 เดือนจัด ซีเกมส์ เพิ่งปูหญ้าสนามฮอกกี้ สนามฟุตบอลหญิง เก้าอี้ผุพัง

“สว.จำลอง” อึ้ง! เหลือเวลาเดือนเศษจัด “ซีเกมส์” เพิ่งปูหญ้าสนามฮอกกี้ เก้าอี้ก็ผุพัง สนามยกน้ำหนักยังไม่ติดม่านบังแสง จี้ กกท. ทำไมปล่อยปะละเลยขนาดนี้ เชิญ “อรรถกร” มาคุยได้ ย้ำ กมธ.ไม่ได้จับผิด แต่อยากให้กำลังใจกัน ติดขัดตรงไหน
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 นายจำลอง อนันตสุข สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่33 ที่จะจัดขึ้นในวันที่9-20 ธ.ค.นี้ ว่า เราก็เหลือเวลาประมาณเดือนเศษได้ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยเมื่อ 2 วันที่แล้ว ตนได้มีโอกาสเดินทางไปดูสนามการฝึกซ้อมและพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี พบว่ามีหลายอย่างที่น่าเป็นห่วง เช่น สนามฮอกกี้ กำลังทำพื้นสนาม มีพนักงานอยู่ไม่กี่คนกำลังปูพื้นหญ้าเทียมใหม่ ตอนนี้เอาหญ้าชุดเก่าออำไปแล้ว ยังไม่ได้ลงใหม่เลย
นอกจากนี้ ตนยังได้ไปดูสนามฟุตบอลหญิง พบว่ายังต้องปรับปรุงสนาม เก้าอี้นั่งก็ยังผุพัง ตนมองว่าการเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งเป็นระดับนานาชาติ 1 เดือนก่อนแข่งขัน การเตรียมความพร้อมจะต้องเสร็จแล้ว ไม่ใช่อยู่ระหว่างการปรับปรุงภายใน 1 เดือน ต้องถามการกีฬแห่งประเทศไทย (กกท.) ว่า ทำไมถึงปล่อยปะละเลยขนาดนี้ กีฬายูโด ยกน้ำหนัก ก็ยังมีส่วนที่จะต้องติดม่านบังแสง ติดระบบแอร์ ก็ยังไม่มี
นายจำลอง ยังกล่าวถึง ป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ควรจะแยกว่ามีกีฬาอะไรบ้าง อย่างจังหวัดชลบุรี ต้องแยกว่ากีฬาไหน จัดแข่งขันที่ไหน ไม่ใช่ว่ามีแต่ป้ายยินดีต้อนรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ไม่ได้บอกว่าภายในสถานที่มีกีฬาใดแข่งขันบ้าง สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้ดี การเตรียมความพร้อม ความปลอดภัย ถนนหนทาง สีเส้นได้ป้ายหรือยัง ตนในฐานะที่อยู่ใน กมธ.การกีฬาฯ สว. ก็ต้องออกมาฟ้องประชาชนเลยว่าต้องมีความพร้อมก่อนล่วงหน้า 1 เดือน ไม่ใช่ในช่วง 1 เดือนแล้วมาทำกัน เราต้องกลับมาดูว่าพร้อมแล้วหรือไม่ ตนฝากถึงผู้ว่า กกท.ด้วย ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันและอีกหลายท่าน รวมถึงนายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแบดมินตัน ตนไม่อยากเข้าข้างฝ่ายใด แต่ต้องถามว่าดรามาเรื่องไปแข่งต่างประเทศแล้วถูกตัดเบี้ยเลี้ยงหรือเงินในการฝึกซ้อม ถามว่านักกีฬาไปต่างประเทศเขาไปแข่งขันหรือไม่ ตนมองว่าเขาไปแข่งขัน
“เขาไปแข่งขัน นั่นหมายความว่าเขาเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว แข่งขันต่างประเทศ หลายรายการ ทำชื่อเสียงให้กับเมืองไทย ก็คายสิทธิ์ต่างๆ ให้เขาสิ จะเป็นเบี้ยเลี้ยงหรือจะเป็นขวัญกำลังใจนักกีฬา มันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลย สมาคมต้องหาเงินสนับสนุนตัวนักกีฬาด้วย กกท. อะไรที่เป็นสิทธิ์เขาก็ต้องให้ ผมไม่รู้ว่าไปตัดอะไร มันต้องชัดเจน ขวัญกำลังใจสำคัญมากกับนักกีฬา เขาเสียสละเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ถึงแม้เขาไม่ได้มาเก็บตัวฝึกซ้อมในเมืองไทยก็จริง แต่เขามีความพร้อมอยู่แล้ว แล้วแมตช์สำคัญด้วย ต้องคิดใหม่ทำใหม่สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย หลายสมาคมด้วย ไม่ใช่แบดมินตันอย่างเดียว“ นายจำลอง กล่าว
นายจำลอง ระบุว่า เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้กีฬาไทยไปสู่เวทีโลกได้ ซีเกมส์ยังขนาดนี้ เราจะเป็นเจ้าภาพ Youth Olympics อีก 4-5 ปีข้างหน้า มันไม่ใช่ ต้องคิดใหม่ ทำไมขอฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ กมธ. เราเพียงแค่รับทราบปัญหา หากจะมาชี้แจงก็มาได้ มาพูดคุยได้ เราคงไม่ได้จับผิดกัน แต่ให้กำลังใจกัน ว่าทำไมมีปัญหาอะไร เราติดตามเรื่องความโปร่งใสของนักกีฬา เพื่อความมั่นใจให้นักกีฬามีกำลังใจในการแข่งขัน และเรื่องอนาคตนักกีฬา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พท.ซัด อนุทิน เมินแก้สแกมเมอร์ ศึกษิษฏ์ โว สมัยพท.เป็นรบ.ลด 40% เตรียมเก็บข้อมูลซักฟอก หวัง ปชน.ร่วมมือ
- สถานทูตไทย-อังกฤษ ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธปทีป ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์การทูต
- ยองแจ ปิดเอเชียทัวร์อย่างงดงามที่เมืองไทย อบอวลด้วยพลังความรักก่อนเข้ากรม
- ชัชชาติ ลุยถึงอู่ ตรวจรถเมล์ควันดำ ภาพรวม ‘รับได้’ สองแถว เกินมาตรฐาน 2 คัน เจอจับปรับรวด