บวรศักดิ์ แจง ศึกษา ขยายเกษียณอายุข้าราชการ พลเรือน 65 ปี ไม่ใช่ 70 ปี หวังให้จบรัฐบาลนี้

บวรศักดิ์ แจง ศึกษา ขยาย เกษียณอายุข้าราชการ พลเรือนแค่ 65 ปี โต้ข่าวขยายถึง 70 ปี บอก “นายกฯ” หวังให้จบได้ในรัฐบาลนี้
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวขยายเกษียณอายุราชการพลเรือนจาก 60 ปี เป็น 70 ปี ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะที่ตนให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ดำเนินการศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการพลเรือน ที่สามารถขยายได้ถึงอายุ 65 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเรื่องนี้ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา และนำเสนอ เพราะต้องดูผลหลายด้านว่าจะขยายอายุข้าราชการพลเรือนเป็น 65 ปีหรือไม่ แต่ไม่มีการพูดว่าขยายอายุราชการถึง 70 ปี ซึ่งกรณีขยายอายุราชการ 70 ปี เป็นเกณฑ์ของผู้พิพากษา และอัยการซึ่งขยายไปแล้ว และอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ขยายอายุราชการถึง 65 ปีแล้ว
“วันนี้พูดถึงเพียงการศึกษาขยายอายุข้าราชการพลเรือนจะขยายอายุถึง 65 ปีหรือไม่ ไม่รวมข้าราชการอื่นๆ ตำรวจก็ไม่รวม เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบเยอะ อาทิ คนเกิดน้อย คนตายมากกว่าคนเกิด มีผลกระทบกับงบประมาณ เช่น บำเหน็จ บำนาญ มีผลกระทบสำหรับคนที่เราเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีผลกระทบต่อคนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ก.พ. ศึกษาร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ พร้อมย้ำว่า ไม่ใช่ 70 ปี ไม่เคยพูด“ นายบวรศักดิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า เรื่องการขยายอายุข้าราชการพลเรือนถึงอายุ 65 ปี จะทันภายในรัฐบาลนี้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า นายกฯได้พูดกับตน ว่าอยากเห็น และตัดสินใจได้ในรัฐบาลนี้