ราเมศ ซัด ก่อแก้ว กาฝากปชต. ปมกล่าวหา มาร์ค สิ่งชำรุดทางการเมืองชี้ไม่เคยติดคุก หรือทำให้ปชป.ถูกยุบ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายราเมศ รัตนะเชวง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวพาดพิงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นสิ่งชำรุดในทางการเมืองนั้น ว่า สิ่งที่นายก่อแก้วพูด ทำให้นายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์เสียหาย ถ้าไม่ออกมาชี้แจง ถือว่าเป็นการกล่าวหาใช้คำพูดที่บิดเบือน ยืนยันว่านายอภิสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งชำรุดในทางการเมือง เพราะนายอภิสิทธิ์ไม่เคยทุจริต ไม่เคยติดคุกที่คลองเปรม คดีที่นายอภิสิทธิ์ถูกฟ้องในเรื่องการชุมนุม ยุติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ยุติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
นายราเมศ กล่าวต่อว่า นายก่อแก้วควรทำความเข้าใจด้วย เพราะกระบวนการตรวจสอบนายอภิสิทธิ์เป็นไปตามระบบประชาธิปไตย การตรวจสอบถ่วงดุลโดยอำนาจฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระ ทุกอย่างระบุไว้ในกฎหมายและรัฐธรรมนูญทุกประการ นายก่อแก้วคงไม่เข้าใจเพราะเข้ามาเพื่อให้ได้อำนาจ ไม่คิดคำนึงถึงระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงเป็นได้แค่กาฝากประชาธิปไตย
นายราเมศกล่าวด้วยว่า นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ดีแต่พูด การทำงานในฐานะนักการเมืองมืออาชีพได้ทำผลงานที่ประชาชนได้ประโยชน์ไว้มากมาย ไม่ได้มีพฤติกรรมสนับสนุนให้มีการยึดอำนาจ แต่การยึดอำนาจมาจากนักการเมืองพรรคนายก่อแก้วได้สร้างเงื่อนไขไว้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น การเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชน การแทรกแซงองค์กรอิสระ การมุ่งทำลายความน่าเชื่อถืออำนาจตุลาการ
“นายอภิสิทธิ์ทำงานการเมืองยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือสัจจะวาจา การกลับมานำพาพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นความหวังของสมาชิกพรรคฯ และประชาชนทั้งประเทศ และบริหารพรรคประชาธิปัตย์มาพรรคไม่เคยถูกยุบ ไม่เคยทำผิดกฎหมาย นำพาพรรคฯแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดา แพ้ก็เป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ตรวจสอบจนรัฐมนตรีพรรคของนายก่อแก้วคิดคุกไปหลายคน เราเชื่อมั่นในศักยภาพ ความรู้ความสามารถของนายอภิสิทธิ์ ว่าจะสามารถเป็นผู้นำพรรคฯและเป็นผู้นำประเทศได้ดีไม่น้อยกว่าคนอื่นแน่นอน นายก่อแก้วอย่าทำตัวไม่เข้าใจในระบบประชาธิปไตย การกล่าวหานายอภิสิทธิ์ในสิ่งที่ได้มีการพิสูจน์แล้วตามครรลองของระบบประชาธิปไตย อย่าทำตัวเหมือนเสมือนกาฝากประชาธิปไตย”นายราเมศ กล่าว