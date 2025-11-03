การเมือง

อนุทิน ไม่ทราบ บ้านใหญ่อัศวเหม จ่อซบเพื่อไทย ยัน ไม่ปล่อยปมโกงโควต้าหวย รอ รมว.คลังแถลง

นายกฯ ไม่รู้ เพื่อไทย เปิดตัวบ้านใหญ่ อัศวเหม ลุยเลือกตั้ง 69 ชี้ ปมโกงโควตาหวย คนพิการ-ทหารผ่านศึก ใครทำผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้น ลั่น ทุกเรื่องอ่อนไหวหมด

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคเพื่อไทย เตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหม จ.สมุทรปราการ ลงเลือกตั้งใหญ่ปี 2569 ว่า ตนยังไม่ทราบเลย

เมื่อถามว่า ได้รับรายงานเรื่องที่ ส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดโปงเกี่ยวกับโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ล้านใบของทหารผ่านศึก และคนพิการที่ถูกแปรสภาพหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง จะเป็นผู้แถลง

ถามว่า ให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใครทำผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้น

เมื่อถามว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อกลุ่มที่ถูกโกงโควตาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกเรื่องอ่อนไหวหมด แต่ต้องจัดการให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ทำผิดกฎหมายไม่ได้ ไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

