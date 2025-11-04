ถังน้ำยาแอร์ระเบิด หนุ่มหน.พนง.ฝ่ายผลิต โรงงานชำแหละโครงไก่ เสียชีวิต เมียเผยสาเหตุ

ถังน้ำยาแอร์ระเบิดใส่หนุ่มโรงงานชำแหละโครงไก่ดับภายในนิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่ ซอยสุวินทวงศ์ 39
เมื่อเวลา 09.05 วันที่ 4 พ.ย. พ.ต.ท.ประยุทธ พึ่งเคหา สว.(สอบสวน) สน.ลำผักชี รับแจ้งเหตุถังน้ำยาแอร์ระเบิดไฟไหม้มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดภายโรงงานชำแหละโครงไก่ เลขที่ 3/250 นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่ ซอยสุวินทวงศ์ 39 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. รุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรสถาบันนิติเวชรพ.ตำรวจ
ที่เกิดเหตุ เป็นอาคาร พาณิชย์ 4 ชั้น 1คูหา ที่ชั้น2 บริเวณห้องเครื่อง พบศพนายพลพัฒน์ วัฒนเกษมวงศ์ อายุ 35 ปี หัวหน้าพนักงานฝ่ายผลิต สภาพนอนหงายกับพื้นสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงยีนต์ขายาวสีน้ำเงินเสื้อผ้าฉีดขาดมีบาดแผลเหวอะที่ศีรษะและตามร่างกาย ใกล้ที่เกิดเหตุพบถังน้ำยาแอร์ระเบิดเป็นเศษชิ้นส่วน
จากการสอบสวน น.ส.พรทิวา อายุ 35 ปี ภรรยาผู้ตาย กล่าวว่า เมื่อวานในโรงงานแอร์ไม่เย็น เจ้าของโรงงานให้สามีขึ้นไปซ่อม เนื่องจากสามีมีความรู้เรื่องการซ่อมแอร์อยู่บ้าง วันนี้แอร์กลับเย็นปกติ ก่อนเกิดเหตุสามีขึ้นไปเก็บของใกล้บริเวณดังกล่าว เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นและมีไฟลุกไหม้ คนงาน ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ จึงเอาถังน้ำยาเคมีดับไฟทันและพบว่าสามีเสียชีวิตจากแรงระบิดแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะไปแว๊กน้ำยาคืน เนื่องจากแอร์เย็นจัด และเกิดความผิดพลาดทำให้เกิดระเบิดและเสียชีวิตดังกล่าวให้มูลนิธินำศพส่งชันสูตร รพ.ตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป