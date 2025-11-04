ประเสริฐ ยัน สส.เพื่อไทย ไม่เกี่ยวข้อง เว็บพนันออนไลน์ หลังถูกพาดพิง จ่อฟ้องกลับ

ประเสริฐ ยัน สส.เพื่อไทย ไม่เกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์ หลังถูกพาดพิง จ่อ หารือให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องกลับ ชี้ เป็นหนึ่งในประเด็นซักฟอกได้ บอก ’พท.‘ รวบรวมข้อมูลอยู่ รับ หวั่นชิงยุบสภาก่อน
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อสส.พรรค พท.ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ว่า หลังจากที่มีการปรากฏเป็นข่าวได้มีการโทรไปพูดคุยกับบุคคลที่ถูกพาดพิง ได้รับคำตอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยทางพรรคยินดีให้การตรวจสอบ เพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ส่วนที่จะมีการดำเนินคดีกลับหรือไม่นั้น เจ้าตัวจะปรึกษากับฝ่ายกฎหมายก่อนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในการกล่าวพาดพิง เกิดความเสียหายที่ต้องดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง
เมื่อถามว่า ในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของนักการเมืองบ้างหรือไม่ เพราะเมื่อมาเป็นฝ่ายค้านกลับมีการเปิดชื่อนักการเมืองมากขึ้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ในสมัยนั้นมีการปิดกั้นเว็บพนันและเว็บต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์ ที่ตอนนั้นใช้เทคโนโลยีเอไอ หมายถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นใดที่เป็นข้อสงสัยจะถูกปิดทั้งหมด ซึ่งในช่วงเวลานั้นใช้เอไอปิดได้เยอะพอสมควร ไม่เว้นหน้าไหน ฉะนั้น เรื่องนี้ขณะนั้นได้ตรวจสอบแล้ว และในกรณีที่ปรากฏเป็นคดีเราก็ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าวจะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า เป็นหนึ่งในประเด็นที่ให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและมีมูลค่าความเสียหายเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลัง โดยในช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ซึ่งขณะนี้มีอยู่หลายประเด็น
เมื่อถามว่า จะไปพูดคุยกับพรรคประชาชน (ปชน.) ด้วยหรือไม่นั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า เราได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลในอดีต เช่น พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นต้น ส่วนพรรคปชน. ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านตนไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ เนื่องจากพรรค พท.ไม่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ด้วย
เมื่อถามว่า ได้พิจารณาไว้หรือไม่ว่าหากพรรค พท.จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทางรัฐบาลอาจจะชิงยุบสภาก่อน นายประเสริฐ กล่าวว่า เรามองแนวนั้นเช่นกัน หากเรายื่นแล้ว และประธานสภาฯ รับแล้ว รัฐบาลไม่สามารถยุบสภาได้ ฉะนั้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ยุบสภาฯ ก่อน อาจจะเป็นการชิงยุบสภาฯ หนี เป็นปัจจัยหนึ่งที่ได้คาดการณ์เอาไว้
เมื่อถามว่า จะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ในช่วงเวลาปิดสมัยประชุมสภาฯ ทางพรรค พท.พยายามเร่งให้ผ่านวาระ 2 และ 3 ให้เรียบร้อย จึงอยากฝากบอกรัฐบาลว่าควรเร่งดำเนินการด้วย เพราะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อฝ่ายค้านพบว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นเขาจำเป็นต้องยื่น อย่างไรก็ตาม ความประสงค์ร่วมกันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรเร่งดำเนินการ ซึ่งจากไทม์ไลน์หากเร่งดำเนินการจะสามารถทำได้ทันในวาระ 2 และ 3