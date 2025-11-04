อนุทิน พร้อมแจง ป.ป.ช. ปมรับไต่สวน ครม.เศรษฐา โยกงบ 3.5 หมื่นล้าน ส่วนตัวเจตนาสุจริต

อนุทิน พร้อมแจง ป.ป.ช. ปมรับไต่สวน ครม.เศรษฐา โยกงบ 3.5 หมื่นล้าน แจกเงินหมื่น บอกส่วนตัวเจตนาสุจริต ชี้ เรื่องใดเข้าครม. ต้องถูกกฎหมาย ผ่านการกลั่นกรองแล้ว
เมื่อเวลา 12.57 น. วันที่ 4 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมสู้คดี กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สั่งไต่สวน นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในขณะนั้น กรณีแปรญัตติตัดทอนงบ 3.5 หมื่นล้าน ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่าก็ต้องชี้แจง ตอนนี้ยังไม่เห็นข้อมูลอะไร ซึ่งต้องชี้แจงเจตนา ส่วนตัวมีเจตนารมณ์ที่สุจริตอยู่แล้ว ซึ่งก็จะต้องชี้แจงไป และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการพิจารณาของ ป.ป.ช. ไปก้าวก่ายไม่ได้
ส่วนในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการเสนอความเห็นใด เป็นส่วนตัวหรือไม่ เกี่ยวกับการแปรงบฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ในที่ประชุมครม. หากเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญ หรือเป็นเรื่องที่เสียหายต่อประเทศชาติ ส่วนใหญ่เราก็ต้องเห็นด้วย
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ครม.ชุดดังกล่าวทำทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องที่จะเข้าครม.ก็ต้องทำตามกฎหมาย ผ่านการกลั่นกรองของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือหากใครมีอะไรก็ถามกฤษฎีกา เราต้องเชื่อหน่วยงาน และเราก็เป็นองคาพยพของเราอยู่