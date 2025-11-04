นายกอนุทิน หนุน ส่งตำรวจ เข้าประเทศสแกมเมอร์ เผยเงื่อนไข 4 ข้อ ไทย- กัมพูชา คืบหน้า

นายก พร้อมหนุน ส่งตำรวจเข้าประเทศสแกมเมอร์ เมิน เพื่อไทย บอกแก้ปัญหาช้า ย้อนถาม ใครพูด ไม่รู้จัก เผยเงื่อนไข 4 ข้อ ไทย – กัมพูชา คืบหน้าย้ายฐานออกแล้ว 40 กว่าฐาน
เมื่อเวลา 12.57 น. วันที่ 4 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เสนอให้ส่งตำรวจเข้าไปในประเทศสแกมเมอร์ ว่า ก็ดี เพราะเขาความร่วมมือกันอยู่แล้ว วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ร่วมประชุมกับตำรวจอาเซียน ซึ่งท่านได้ยกเรื่องสแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ และยาเสพติด มาเป็นวาระของภูมิภาคนี้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีโอกาสที่จะส่งเข้าไปในประเทศกัมพูชาด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องมี แต่จะต้องไปถาม ผบ.ตร. พร้อมยืนยันว่า นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจน ตนจะไปสั่งการข้ามหัวไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ใช่ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งเรื่องของงบประมาณ และการบูรณาการทรัพยากรทุกเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลทำได้ ส่วนผู้ปฏิบัติก็รับไปปฏิบัติ
ส่วนที่พรรคเพื่อไทย บอกว่า รัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์ล่าช้าอยู่ นายอนุทิน ถามกลับว่า ”ใครพูด“ ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่า โฆษกพรรคเพื่อไทย นายกฯ จึงตอบกลับทันทีว่า “เป็นใคร ไม่รู้จัก”
ส่วนกรณีที่มีหญิงชาวไทยเสียชีวิต ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชานั้น นายอนุทิน ระบุว่า ตนต้องไปตรวจสอบรายงานที่จะนำเสนอในวันนี้ก่อน พร้อมย้ำว่า รัฐบาลกำชับเรื่องการทำงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกวัน และพร้อมสนับสนุนภารกิจของตำรวจ
เมื่อถามว่า มีการวางกรอบไว้หรือไม่ ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการประเมินเงื่อนไข 4 ข้อของรัฐบาลไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ทำทุกวัน และมีความคืบหน้าจาก 2 ฐานยิง ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น 40 กว่าฐานยิงที่ย้ายออกไปแล้ว ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ของพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะย้ายก็ย้ายทันที แต่เป็นเรื่องที่ต้องปล่อยให้กองทัพดำเนินการ ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรคืบหน้า
เมื่อถามว่า หลังจากลงปฏิญญาแล้ว สถานการณ์ชายแดนดีขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติ ทั้งเงื่อนไข และวิธีการ เริ่มมาตั้งแต่ข้อตกลงของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) อยู่แล้ว ซึ่งกองทัพรับทราบขั้นตอนอยู่แล้ว
ส่วนความคืบหน้าเรื่องบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชา MOU 43-44 นั้น นายอนุทิน ระบุว่า จากการสอบถามนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ MOU 2543 และ 2544 ในสภาฯ อยู่