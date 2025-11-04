ครม. ตั้ง ธนดล สุวัณณะฤทธิ์ อดีตที่ปรึกษา ธรรมนัส นั่งตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง

ครม. ตั้ง ธนดล สุวัณณะฤทธิ์ อดีตที่ปรึกษา “ธรรมนัส” เป็นข้าราชการการเมือง ประจำสำนักนายกฯ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายธนดล เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
