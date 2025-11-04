กรวีร์ มองแง่ดี กมธ.แก้รธน. อาจคุยกันได้ ปมเห็นต่าง’สสร.’ ย้ำชัด โมเดล ปชน. อาจเสี่ยงสะดุดได้

กรวีร์ มองแง่ดี กมธ.แก้รธน. อาจคุยกันได้ ปมเสียงแตกโมเดลผู้ทำรัฐธรรมนูญใหม่ ย้ำชัด โมเดล “ปชน.” อาจเสี่ยงสะดุดได้
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณารัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติม) รัฐสภา กล่าวถึงการประชุม กมธ.ฯในวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งกำหนดวาระพิจารณาต่อเนื้อหาผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมลงมติ ว่า ยอมรับว่ากมธ.ฯ มีความเห็นต่างในรายละเอียด และแบ่งความเห็นเป็น 2 ฝั่งต่อกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะรัฐสภารับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาจำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับของพรรคประชาชน และ ของพรรคภูมิใจไทย จึงจำเป็นต้องหารือและพูดคุย แต่เมื่อไม่สามารถหารือให้ได้ข้อสรุปตรงกลาง การใช้มติข้างมากตัดสินจึงเป็นวิธีการที่นำมาใช้เป็นปกติ ส่วนเสียงข้างน้อยนั้นสามารถสงวนความเห็นไปพิจารณาในชั้นการประชุมรัฐสภาได้
เมื่อถามว่าตามโมเดลในฉบับแก้ไขของพรรคประชาชนถูกมองว่าสุ่มเสี่ยงที่จะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกรวีร์ กล่าวว่า ตนมองว่ามีมุมที่จะถูกมองเช่นนั้นได้ เพราะเนื้อหาของพรรคประชาชนกำหนดให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งสภาที่ปรึกษา ซึ่งเขามองว่า เมื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นเพียงผู้รับฟังความเห็นจึงไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม กมธ.ฯส่วนหนึ่งมองว่าหากให้มีสภาหนึ่งทำหน้าที่ดังกล่าว ควรให้รัฐสภาทำ เพราะมี สส.ที่เป็นตัวแทนโดยชอบธรรมของประชาชน และมี สว.ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ
“ต่างฝ่ายต่างยืนในความเห็นของตนเอง พรรคประชาชนมองว่าไม่ขัดและไปได้ แต่อีกฝั่งมองว่าเป็นความเสี่ยงหากมีผู้ร้อง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปต่อไม่ได้ ซึ่งพวกผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น และเราไม่มีเวลามากขนาดนั้น” นายกรวีร์ กล่าว
ต่อข้อถามว่าหากมีการโหวตจะทำให้บรรยากาศการประชุมราบรื่นต่อไปได้หรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ได้ ซึ่งการโหวตเป็นธรรมดา เมื่อถึงวันประชุมพรุ่งนี้(5 พ.ย.) จุดที่เห็นต่างกันอาจจะคุยกันได้ก็ได้ โดยไม่มีการโหวตก็ได้ ซึ่งต้องรอให้พูดคุยกันก่อน กมธ.ฯอาจเห็นคล้อยตามกันก็ได้ จึงต้องรอฟังเขาอีกครั้งว่าจะปรับหรือไม่
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมองว่าโมเดลใดที่ทำให้เนื้อหาผ่านไปได้ ไม่เสี่ยงขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกรวีร์ กล่าวว่า เป็นไปตามเนื้อหาที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ และเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบตามกระบวนนการ
