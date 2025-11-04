ครม.ยกเลิกมติ ตั้งที่ปรึกษา วรภัค หลังพ้นตำแหน่ง รมช.คลัง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายปริเยศ พิริยะมาสกุล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวรภัค ธันยาวงษ์) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
