ผอ.เขตป้อมปราบฯ โต้ คริส ยัน ไม่เคยเข้าเซฟเฮาส์ 4 ล.ไม่มีจ่าย สอบ 5-6 รอบกว่าจะได้

ผอ.เขตป้อมปราบฯ โต้ข้อมูล คริส ยัน ไม่เคยเข้าเซฟเฮาส์ เพิ่งเคยได้ยินปมจ่าย 4 ล้าน ลั่นไม่เคยจ่าย ทุกวันนี้ยังกู้สหกรณ์ ขอเงินภรรยาใช้ สอบ 5-6 รอบกว่าจะได้เป็นผอ.เขต เหตุ กระบวนการเข้ม ตำแหน่งมีน้อย
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน สืบเนื่องกรณี นายคริส โปตระนันทน์ พรรคเศรษฐกิจ แถลงรายละเอียดกรณีกล่าวอ้างว่ากทม. ยุคนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์มี ‘ระบอบอากง’ โดยเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชอย่างไม่เป็นธรรม เรียกรับเงิน 4 ล้านบาท พาเข้าเซฟเฮาส์ย่านสุทธิสาร โดยยึดโทรศัพท์มือถือ เจรจาการขึ้นตำแหน่งผู้อำนวยการเขต โดยเอ่ยชื่อเขตต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ผู้สื่อข่าว ‘มติชน’ สอบถามไปยัง นายสมานมิตร แยงไธสง ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยนายสมานมิตร กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าว ตนเพิ่งเคยได้ยินจากข่าวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ยืนยันว่า ไม่เคยเข้าเซฟเฮาส์ และไม่ได้จ่ายเงิน 4 ล้านบาทให้แก่ผู้ใด ตนเข้าสอบตามกระบวนการทุกขั้นตอน
“ไม่มีแน่นอน (หัวเราะ) ผมพูดภาษาผมนะ ถ้ามี 4 ล้านคงไม่มาเป็นแล้วข้าราชการ ไม่มีหรอกครับ เป็นไปไม่ได้ ไม่เคยเข้าเซฟเฮาส์
การสอบมีกระบวนการเป็นขั้นตอน ต้องส่งหนังสือเป็นเล่ม มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ วิสัยทัศน์ต้องเข้าตา ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีประธานระดับรองปลัดกรุงเทพมหานคร 2 ท่าน มันเป็นขั้นตอนกระบวนการซับซ้อน เป็นการสอบที่ต้องพิจารณาจากความสามารถจริงๆ” นายสมานมิตร กล่าว
นายสมานมิตร กล่าวต่อไปว่า ตำแหน่งผอ.เขตมีน้อย ตนสอบหลายครั้ง กว่าจะสำเร็จ โดยก่อนหน้านี้เคยเป็น ผู้ช่วยผอ.เขตสวนหลวง และทุ่งครุมาก่อน
“ผมสอบตั้ง 5-6 ครั้ง เคยอยู่สวนหลวง แล้ามาอยู่ทุ่งครุตั้ง 4 ปีกว่า ตอนนั้นยังไม่ได้ คงเพราะผลงานอาจจะยังไม่ถูกใจผู้ใหญ่ คนอื่นก็ได้เป็นไปก่อน” นายสมานมิตร กล่าว
เมื่อถามว่า เคยมีเพื่อนข้าราชการไปเซฟเฮาส์ เจรจาจ่ายเงิน หรือเคยได้ยินเรื่องทำนองยี้จากบุคลากรกทม. หรือไม่ ? นายสมานมิตร ตอบว่า ไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นไปได้หรือไม่ว่า เรื่องนี้ถูกนำมาเป็นข่าวเพราะเป็นช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หรืออาจเพราะผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.เขตไปพูดว่า ที่สอบไม่ได้ เพราะไม่มีเงินจ่ายหรือไม่
“ไม่เคยได้ยินเลยว่ามีการเข้าเซฟเฮาส์ เก็บโทรศัพท์จ่ายเงินจ่ายทองกัน เหตุที่เป็นเรื่องขึ้นมาเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนที่ไม่ได้รับเลือกเป็นผอ.เขตอาจจะมีการไปพูดว่าที่สอบไม่ได้ เพราะไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่มีเงินมีทองจ่ายหรือไม่ ส่วนผมรบมาเท่าไหร่ สู้มาเท่าไหร่ เขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่งตามกระบวนการ” นายสมานมิตร กล่าว
เมื่อถามถึง กรณีที่นายคริสระบุว่า เงินเดือน ผอ.เขต หลักหมื่น แต่มีรายได้ 10 ล้าน นายสมานมิตร ตอบว่า เงินเดือนตน 70,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท รวมเป็น 90,000 บาท โอทีราว 5,000-6,000 บาท ดังนั้น 1 เดือน ตีเลขกลมๆ 100,000 บาท ส่วนเงินที่กล่าวอ้างเป็น 10 ล้าน ไม่แน่ใจว่านำข้อมูลมาจากไหน
“เรื่องรายได้ 10 ล้าน อาจจะมองว่ามีเรื่องของการขออนุญาตโครงการใหญ่ใหญ่มีเปอร์เซ็นต์มีค่าตอบแทน แต่ระบบทุกวันนี้ชัดเจนมาก ยื่นแบบก็ยื่นออนไลน์ โอกาสพบเจ้าหน้าที่ก็ยาก
เมื่อก่อนอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงหรือไม่ ผมก็ไม่รู้ แต่ละฝ่ายอาจต้องไปเก็บส่วยมาส่งผู้ใหญ่หรือไม่ แต่ก็เป็นการพูดกันลอยๆ ทุกวันนี้ผมยังกู้เงินสหกรณ์ใช้อยู่เลย ยังขอเงินเมียอยู่ เงินเดือนออก ผมก็ต้องไปใช้หนี้” นายสมานมิตร กล่าว
เมื่อถามถึงการนัดหมายรวมตัวกันของ ผอ. เขต ที่ศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า เพื่อแสดงพลังเมื่อ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา นายสมานมิตร กล่าวว่า ตนไม่ได้ไปร่วมด้วย ตนอยู่นิ่งๆ
“ผมไม่ได้ไปร่วม เพราะคิดว่าไม่จำเป็นต้องไป เราไม่ทำอะไรผิด ไม่ได้เกี่ยวข้อง การประกาศยกเลิก 17 คนก็เป็นไปอย่างที่ท่านอาจารย์ทวิดา (นางสาวทวิดา กมลเวชช อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. อธิบายเมื่อวานนี้ ว่าที่ยกเลิกเพราะเรื่องกระบวนการที่มันไม่ถูกต้อง ไม่มีการส่งผลงาน 3 เรื่อง 2 เรื่องมีการได้เปรียบเสียบ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) วินิจฉัยเข้ามา กทม. ทำตามคำวินิจฉัย จึง ประกาศรับสมัครใหม่ และไปสอบกันอีกที ” นายสมานมิตร กล่าว