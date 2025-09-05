บิ๊กป้อม โอลด์โซลเยอร์ เนเวอร์ดาย สเปกพร้อม คุมฝ่ายความมั่นคง – กลาโหม

บิ๊กป้อม โอลด์โซลเยอร์ เนเวอร์ดาย สเปกพร้อมคุม ฝ่ายความมั่นคง – กลาโหม
ภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที 32 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับเสียงเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 311 ต่อ 152 งดออกเสียง 27 จากสมาชิกที่ลงมติทั้งหมด 490 คน ถือว่านายอนุทิน ได้รับความเห็นชอบ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ด้วยเสียงและแรงหนุนจากพรรคร่วม ในจำนวนนี้รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร่วมด้วย
ซึ่งการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุทิน ครั้งนี้ ชื่อของ “พล.อ.ประวิตร” เป็นอีกหนึ่งอดีตนายทหาร และแกนนำพรรคการเมือง ที่มีคุณสมบัติเหมาะต่อการดูแลงานด้านความมั่นคงให้กับประเทศ
สำหรับ พล.อ.ประวิตร สมัยเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ และภาคกลาง โดย พล.อ.ประวิตร ไม่เพียงออกแบบมาตรการความมั่นคงอย่างรอบคอบ แต่ยังสร้างสายสัมพันธ์ ทหาร–ประชาชน จนพื้นที่ชายแดนเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่น
พล.อ.ประวิตร ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ก่อนปรับยุทธวิธีให้ทันสมัย เสริมกำลังชายแดน พร้อมพัฒนากองทัพให้ยืนเคียงข้างประชาชน และเมื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ประวิตร ยังผลักดันการปฏิรูปกองทัพ
ยิ่งไปกว่านั้นสมัย มีโอกาสเป็นรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ยังดันนโยบายสร้างรั้วชายแดนไทย–มาเลเซีย เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ล่าสุดไปให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสู้รบ ไทย-กัมพูชา ถึงโรงพยาบาล ตอกย้ำว่า พล.อ.ประวิตร หรือ ลุงป้อม ยังไหว พร้อมเป็นตัวเลือก ที่เหมาะสมในการดูแลงานความมั่นคงและกลาโหม