มุมมอง‘สุวัจน์ ลิปตพัลลภ’ แก้เศรษฐกิจรัฐบาล 4 เดือน

หมายเหตุ – นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์มติชน ถึงความคาดหวังรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มีไทม์ไลน์อายุรัฐบาล 4 เดือน พร้อมข้อเสนอแนะสถานการณ์เปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศ ผ่านคำตอบดังนี้
⦁มีความเชื่อมั่นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลแค่ไหน
รัฐบาลนี้มีเวลาดูแลเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ เท่านั้น ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจกับการเมือง คู่กัน การเมืองต้องเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งที่เกิดกับเศรษฐกิจโลกต้องยอมรับว่าเป็นยุคที่ผันผวนที่สุด นับตั้งแต่โควิด สืบเนื่องมาเจอปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาสงครามการค้า ปัญหาสงครามจริงๆ และล่าสุดภาษีทรัมป์ ในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น
ก็หนักแล้ว แต่วันนี้เป็นเรื่องเอไอ มันยิ่งกว่ามากนะ ฉะนั้น การเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจที่มาจากความเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีจากเอไอสูงมาก จึงมีผลกระทบในทุกมิติเลย ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปสู่กรีนอีโคโนมีอีก หมายความว่า ทุกอย่างเป็นเศรษฐกิจสีเขียว ต้องมีมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อม โลกร้อน สนใจสิทธิมนุษยชน เรื่องสตรี ความหลากหลายทางเพศ มีเรื่องความยั่งยืนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจไทย จีดีพีไม่โตเลย ไตรมาสแรก 3% ไตรมาสที่สองก็ 3% พอไตรมาสที่สาม 1% กว่า ไตรมาสสุดท้ายอาจจะ 1% กว่าเช่นกัน เฉลี่ยปีนี้อาจไม่ถึง 2% เป็นมาเกือบ 20 ปีแล้ว เป็นสิ่งที่น่ากังวล ขณะที่ยังมีเรื่องสะสมมาตั้งแต่โควิด นั่นคือ เอสเอ็มอีอ่อนแรงมาก พอเจอวิกฤตเศรษฐกิจจากความผันผวนโลกอีกก็แทบอยู่ไม่ได้ แล้วยังต้องเจอปัญหาการแข่งขันเรื่องคุณภาพสินค้าอันเนื่องมาจากกรีนอีโคโนมี เจอเอไอ ที่ยังเสียเปรียบในเรื่องการแข่งขัน แล้วเรื่องเอไอยิ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้น เพราะเป็นเทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจใหญ่ๆ โดยเฉพาะ Global Company ให้ใหญ่ขึ้น แต่ขณะที่เอสเอ็มอี
ก็ยิ่งตายลงๆ ดิจิทัลดีไวซ์ หรือแก๊ประหว่างความไม่เสมอภาคจะสูงขึ้น แล้วต้องเผชิญสังคมสูงวัย 20% จำนวนประชากร จึงมีภาระสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุ แต่กำลังการผลิตของคนในชาติน้อยลงไป
สุดท้ายเป็นความท้าทายเศรษฐกิจไทยมากๆ นั่นคือ Fiscal policy หรือพื้นที่ทางการคลังที่เหลือน้อยลงไปทุกวันๆ กำลังเดินไปสู่หน้าผาทางการคลังแล้ว เงินน้อยลงไป หนี้สินมากขึ้น หนี้ 65% ของจีดีพี ชนเพดานแล้ว หรือการขาดดุลงบประมาณ 4.5% อย่างนี้มันมากกว่า 3% แล้ว นำไปสู่การจัดเครดิตเรตติ้งต่างๆ ต่อไปจะกู้เงินยากขึ้น ดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือเงินที่ใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศน้อยลง
รัฐบาลชุดนี้จะต้องเรื่องระยะสั้นๆ แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าไป ส่วนเรื่องระยะยาวก็คงเป็นเรื่องของรัฐบาลหลังเลือกตั้ง
⦁การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้ามีอะไรบ้าง
เรื่องแรกเร่งด่วน 1.ภาษีทรัมป์ ส่งผลรุนแรงต่อการส่งออก มูลค่าสินค้าส่งออกไปต้องบวก 19% ของแพงขึ้น ขณะเดียวกันกระทบการลงทุน เพราะเรื่องนี้ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยน มีการโยกย้ายฐานการลงทุน ถ้าที่ไหนภาษีถูกก็มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ฉะนั้นเรื่องนี้ทำได้รัฐบาลตั้งรองนายกฯ ฟอร์มทีมเจรจาแล้ว เพื่อลดผลประทบให้น้อยที่สุด 2.การส่งออก วันนี้ตัวเลขลดลงไปมาก กระทบต่อจีดีพีประเทศ นอกจากตลาดเก่า อย่างจีน ยุโรป อาเซียน ที่ต้องเจาะทาร์เก็ต
สินค้า เพื่อรักษาฐานคู่ค้าเก่าๆ แล้ว เราต้องหาตลาดใหม่ๆ ด้วย อย่างตลาด Global South หรือแถบประเทศลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียกลางตะวันออกกลาง มีกำลังซื้อเยอะ ทำควบคู่ทั้งตลาดเก่ากับตลาดใหม่ 3.การท่องเที่ยว ถือเป็นพระเอก แต่วันนี้บทบาทน้อยลงไป ผลกระทบหลักๆ มาจากคู่แข่ง คนญี่ปุ่นไปเวียดนามมากขึ้น ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนก็หายไป จากที่เคยมา 12 ล้าน ตอนนี้ไม่ถึงครึ่ง เป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญด้วย รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข ต้องฟื้นฟูภาพลักษณ์ เฉพาะหน้าต้องให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศให้เยอะขึ้น เที่ยวเมืองนอกกันน้อยๆ อย่างโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งต้องทำต่อ เพื่อให้ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเศรษฐกิจรากหญ้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ ควรสร้างอินเซนทีฟในคนไปเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น ที่สำคัญควรให้ความสำคัญบิ๊กอีเวนต์ที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพ อย่างการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์ ประกวดมิสยูนิเวิร์ส เจ้าภาพซีเกมส์เพื่อกระตุ้นให้คนเข้ามาท่องเที่ยว รวมไปถึงการให้สมาคมกีฬาที่มีอยู่ทำโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในช่วงสั้นๆ ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมไปถึงให้ส่วนราชการไปประชุมสัมมนาตามเมืองรองต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้ สิ่งเหล่านี้ รัฐบาลชุดนี้ต้องทำได้ 4.รัฐบาลควรเร่งรัดการใช้จ่ายจากงบประมาณปี 2569 ใช้จ่ายกันแต่เนิ่นๆ จะช่วยกระตุ้นจีดีพีได้อย่างมหาศาล 5.รัฐบาลนี้ควรช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอี ที่บอบช้ำมากๆ ฉะนั้น 5 เรื่องนี้รัฐบาล 4 เดือนทำได้ ส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวต้องยกให้รัฐบาลใหม่
สำหรับพรรคการเมืองก็อย่าให้เสียเปล่า ควรใช้เวลาที่นานขึ้นนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้ง เพราะศึกข้างหน้าใหญ่หลวงนัก การเมืองต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา และสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจริงๆ ด้วยนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ และของโลก
แต่สิ่งที่ต้องตระหนัก ยอมรับความจริงกันได้แล้วนะถึงการใช้นโยบายประชานิยมมาเป็นจุดขายเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง วันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจยืนอยู่ที่หน้าผาทางคลังแล้ว คงไม่มีทรัพยากรมากเพียงพอแล้ว เราจำเป็นต้องช่วยกันคิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการลงทุน รัฐมีรายได้มากขึ้น เอสเอ็มอีอยู่รอด ประชาชนมีงานทำ
ฉะนั้นนี่ คือโอกาสทองของการเมืองไทยแล้ว นอกจากพวกเราจะมีเวลาคิดหานโยบายให้สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศแล้ว ยังมีเวลาเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่การเมืองด้วย
⦁ภารกิจใหญ่หลวงรัฐบาลหน้า ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้นใช่ไหม
ภารกิจใหญ่ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังเลือกตั้ง จะต้องทำจริงจัง 1.ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจัง โดยเฉพาะโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม จะผลิตสินค้าอย่างเดิมไม่ได้แล้ว การผลิตรุ่นใหม่จะต้องผลิตที่มีมาตรฐานขึ้น ไม่ปล่อยซีโอทู (คาร์บอนไดออกไซด์) สนใจเรื่องโลกร้อน ต้องผลิตโดยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายที่ 2050 จะต้องเน็ตซีโร่ ฉะนั้นการผลิตจากนี้ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความหลากหลายทางเพศ
หรือแม้การที่ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงที่สุดจำเป็นต้องเข้าร่วมเอฟทีเอ เกิดกลุ่มการค้าต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าต้องผลิตให้ได้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสินค้าไปขาย การส่งออกจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รัฐบาลหน้า ต้องมีมิติเรื่องต่างประเทศมาเกี่ยวข้องอย่างมาก เพราะจำเป็นต้องไปอยู่ในกลุ่มการค้าต่างๆ เพื่อไม่ให้รับผล กระทบจากภาษีทรัมป์ การเข้าร่วมเอฟทีเอค้าด้วยกันเอง จะปลอดภัยขึ้น ไม่มีภาษีเป็นอุปสรรค
2.ต้องยกระดับเอสเอ็มอี ให้เผชิญหน้าการท้าทายความผันผวนของโลกให้ได้ 3.รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ต้องยกให้เป็นวาระแห่งชาติ 4.คุณภาพการศึกษา วันนี้คนเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยน้อยลง คุณภาพการศึกษาเยาวชน อยู่รองบ๊วยเลย อย่างในเรื่อง STEM หรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คณิตศาสตร์ ในกลุ่มประเทศ OECD วัดออกมาใน 70 ประเทศ เราอยู่อันดับ 69 เลยนะ แสดงว่าเด็กเราความรู้ความสามารถวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่ำมาก เป็นความรู้ความสามารถพื้นฐานในการต่อสู้กับเศรษฐกิจโลก ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปมาตรฐานการศึกษา และดึงเด็กให้เข้าสู่ระบบ 5.การท่องเที่ยว ต้องเป็นแกนหลักให้กับเศรษฐกิจประเทศ ต้องสร้างเมืองไทยให้เป็นฮับของโลก เมดิคัลฮับ, เวลเนส ฮับ, นอแมดฮับ
เราต้องคิดกันว่า อะไรคือ Man-made destination หรือคาแร็กเตอร์ เฉพาะตัว ดึงคนเข้ามารุมที่ประเทศเรา หรือพวกเวิลด์อีเวนต์ อย่างเอฟวัน ให้เป็นทัวร์นาเมนต์ประจำที่เกิดขึ้นที่ไทย ทำให้มีโปรไฟล์การท่องเที่ยวระดับโลก แล้วจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เรามีแต่พัฒนาเส้นทางเพื่อคมนาคม เพื่อการขนส่ง
แต่วันนี้ต้องพูดแล้วว่า เราจะพัฒนาการคมนาคมเพื่อทางท่องเที่ยว ต้องเพิ่มนัยต่อเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เห็นชัดๆ เลย อย่าง ทะเลบ้านเราสวยอยู่ติดทั้งอันดามันและอ่าวไทย เรามีอ่าวเรามีน้ำลึก แต่เราไม่มีท่าเรือสำราญ ทั้งอ่าวไทยมีอยู่ที่เดียวที่พัทยา 6.สินค้าเกษตรต้องจริงจังให้เป็นหลักในเรื่องการส่งออก
⦁ประเทศไทยต้องการรัฐบาลแบบไหน ถึงจะทำภารกิจเหล่านี้ได้
เราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอย่างมาก ดูสิ สภาชุดนี้ 2 ปี นายกฯ 3 คน นี่สะท้อนเลยถึงเสถียรภาพทางการเมืองอ่อนแอ ฉะนั้นการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ความต่อเนื่องเชิงนโยบายก็ไม่มี ความเชื่อมั่นนักลงทุนก็น้อย ต้องยอมรับเลยว่า ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้นักลงทุนไม่รู้ไปลงทุนที่ไหนที่สุดที่ทำให้เขาปลอดภัย ถ้าเกิดเรายังไม่มีผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นหลักประกัน จะยิ่งเสียเปรียบเลย 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนจากต่างประเทศลดน้อยลงไป เกิดจากขาดความเชื่อมั่นทางการเมือง
นอกจากเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มแข็งแล้ว มองว่าตัวนายกรัฐมนตรีก็สำคัญ อย่างที่บอกตอนนี้พรรคการเมืองยังมีเวลาที่จะสร้างนโยบาย แต่ก็ยังมีเวลาด้วยที่จะคิดหาแคนดิเดตนายกฯว่า เป็นใครด้วย เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติครบเครื่อง เข้าใจทั้งเรื่องการต่างประเทศ ต้องลึกเศรษฐกิจ และต้องมีบารมีการเมือง ประสานการเมือง ประสานพรรคการเมือง ทำงานร่วมกับฝ่ายค้านได้ โดยยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง อยากให้อยู่ครบเทอม อย่าให้เป็นอย่างการเมืองปัจจุบัน 2 ปีกว่า นายกฯ 3 คน
ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญโครงสร้างการเมืองก็เรื่องที่ทุกคนก็พูดกันว่า ควรจะแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ อย่างที่บอก 2 ปีกว่า นายกฯ 3 คน ฉะนั้นการจะลงรายละเอียดก็ขึ้นอยู่กับการแก้ไขมาตรา 256 ถือเป็นกุญแจดอกแรกว่า จะได้ข้อสรุปยังไง เพื่อนำไปสู่กุญแจดอกที่สองต่อไป คงขึ้นอยู่กับวิธีการว่าจะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไร ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้
แต่ในทรรศนะส่วนตัวคิดว่า ถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะเอามิติต่างๆ มาดูว่า จะทำยังไงให้การเมืองมีเสถียรภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพราะโลกมีความผันผวนสูง มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น รัฐธรรมนูญ เป็นหลักของ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความยืดหยุ่นตัวเพียงพอ ที่จะทำให้การบริหารประเทศนั้นสามารถดำเนินการได้ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น