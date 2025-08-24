สถานีคิดเลขที่ 12 : ย่างก้าวเมื่อย่างสู่ ‘40’ โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

|ผู้เขียน
|สถานีคิดเลขที่ 12
ไม่รู้ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร “สะอื้น” ระหว่างให้การในศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำบอกเล่า ของคนนอก และนักวิชาการ ที่มีจุดยืนตรงข้ามกับคนในครอบครัว “ชินวัตร” อย่างนายคมสัน โพธิ์คง ที่เข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีคลิป “ฮุน เซน” จริงหรือไม่
แต่ถ้าสวมบท “คนนอก” คาดหมาย หรือ “เดา” บ้าง
รู้สึกโดยส่วนตัวว่า ถ้า น.ส.แพทองธาร จะ “สะอื้น”
น่าจะ สะอื้น (ด้วยความตื้นตัน) กับคำ อวยพรวันเกิดครบรอบ 39 ปี และย่างเข้าสู่ปี 40 จาก “พี่สาว” น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ มากกว่า
“…ขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ มีสติและทำทุกอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ตั้งใจทุ่มเททำเพื่อประเทศและทุกคนแบบที่น้องทำมาตลอด พี่เชื่อมั่นว่า เจตนาที่บริสุทธิ์ และความเสียสละ ของน้องจะเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่ปกป้อง ให้น้องผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดี…”
น.ส.พินทองทา ให้น้ำหนัก “เจตนาที่บริสุทธิ์” ของน้องสาว มากเป็นพิเศษ
เจตนาบริสุทธิ์ ที่ทุ่มเททำ “เพื่อประเทศและทุกคน” โดยเฉพาะเรื่องปัญหา “กัมพูชา”
แต่จะโน้มน้าว ให้ 9 ตุลาการรัฐธรรมนูญ เชื่อ และมีคำวินิจฉัยในเชิงบวก ต่อ น.ส.แพทองธาร ในวันที่ 29 สิงหาคม ด้วยหรือไม่
ยากต่อการคาดหมาย
ซึ่ง น.ส.แพทองธาร ที่กำลังจะย่างเข้าสู่อายุ 40 ปี ก็คงไม่สามารถ “ลิขิตชีวิต” ด้วยตนเองมากสักเท่าไหร่
ก่อนที่จะขยายความเรื่อง “ลิขิตชีวิต” นี้แวะข้างทางสักนิด
อย่างที่ทราบกัน วลีที่โด่งดังที่ว่า “ชีวิตเริ่มต้นที่ 40” นั้น
มีที่มาจากหนังสือชื่อ “Life Begins at Forty” ของ Walter B. Pitkin
ซึ่งสื่อถึงแนวคิดที่ว่าอายุ 40 ปีเป็นช่วงเวลาที่คนเราสามารถมีความสุขและชีวิตที่สมบูรณ์ได้ โดยมีประสบการณ์ ความมั่นคงทางการเงิน และทัศนคติที่เหมาะสม
น.ส.แพทองธาร ที่กำลังย่างเข้าสู่อายุ 40 ปี น่าสนใจอย่างยิ่งว่าจะมี “ทัศนคติที่เหมาะสม” อย่างไรต่อสิ่งที่เผชิญอยู่ในขณะนี้
และจะ “ลิขิตชีวิต” ภายใต้ “ทัศนคติที่เหมาะสม” อย่างไร
โดยเฉพาะกรณีคดี คลิปฮุน เซน
จะให้ 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ลิขิตให้
ก็มากด้วยความไม่แน่นอน
กระแสข่าว ในเชิงบวก ว่าจะรอดด้วยมติ “5 ต่อ 4” เชื่อได้แค่ไหนไม่ทราบ
แต่ทางเลือกหนึ่ง ที่ “อุ๊งอิ๊ง” พอจะ “ลิขิตชีวิต” ด้วยตนเองมากหน่อย
นั่นก็คือ “ไม่เสี่ยง” ด้วยการตัดสินใจ “ลาออก” ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัย วันที่ 29 สิงหาคม
แล้วเริ่มต้นชีวิตปีที่ 40 ใหม่
ซึ่งก็มีทางเลือก “ใหม่” หลายทางเลือก
เช่น การถอยออกจากการเมือง ไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และธุรกิจอันมั่งคั่ง
หรือหากไม่ถอยแต่ไปยืนอยู่ข้างหลังการเมือง ปล่อยไม้ให้คนในพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนการเมืองแทน
แล้วค่อยๆ รอจังหวะที่เหมาะสมกลับคืนสู่การเมืองอีกครั้ง
แน่นอนว่า อาจไม่ง่าย เพราะการเมืองมีเหตุแทรกซ้อนได้ตลอด
และไม่อาจการันตีได้ว่าจะไม่มีขั้วอำนาจอื่นเข้ามาชิงอำนาจ
แต่กระนั้นพรรคเพื่อไทยก็มีไพ่ให้เล่นอยู่หลายใบ
ซึ่งครอบครัว “ชินวัตร” ที่นำโดยทักษิณ ชินวัตร ที่เพิ่งรอดจากคดี 112 ย่อมมี “ทางเลือก” หลายทางเลือก
คำถามคือ จะเลือกทางไหนจึงจะดีที่สุด ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ที่จะตัดสินใจ
“ทัศนคติที่เหมาะสม” ของ น.ส.แพทองธาร น่าติดตาม ว่าจะตัดสินใจอย่างไร
สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง
หรือเป็นอย่างโกวเล้งว่า “ผู้คนในยุทธจักร คล้ายดั่งจอกแหนในกระแสน้ำ ใบไม้แห้งกลางสายลม มิอาจเป็นตัวของตัวเองได้”
ในวัยย่างสู่ปี 40 ของแพทองธาร อาจอยากตัดสินใจเลือก “ชีวิต” ทางหนึ่ง แต่ก็มิอาจเลือกได้ ด้วยมีเงื่อนไขอื่นมากำหนด
จึงต้องกัดฟันลุ้นกันไปเช่นนี้
สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร