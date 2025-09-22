สถานีคิดเลขที่ 12 : โฉมหน้า ‘ครม.อนุทิน’ โดย ปราปต์ บุนปาน

|ผู้เขียน
|สถานีคิดเลขที่ 12
ครม.อนุทิน – สังคมไทยได้มีโอกาสมองเห็นโฉมหน้าของ “ครม.อนุทิน ชาญวีรกูล” กันแบบชัดๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกองคาพยพแล้ว
หากให้สรุปง่ายๆ ก็คงต้องบอกว่าหน้าตาของ ครม.ชุดนี้ มิได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญกับรูปลักษณ์ของ “รัฐบาลเลือกตั้ง” ในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา
กล่าวคือมีทั้งส่วนที่ “สวย-หล่อ” พอเอาไปคุย พีอาร์ประชาสัมพันธ์ และให้ความหวังกับประชาชนได้ กับส่วนที่เป็น “นักการเมือง” ซึ่งอาจไม่ได้มีภูมิหลัง “ขาวสะอาดผุดผ่อง” เสียทีเดียว และไม่แน่ใจว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยแค่ไหน
โดยต้องยอมรับว่าในแง่ปริมาณ “ส่วนแรก” นั้นมีจำนวนน้อยกว่า “ส่วนหลัง”
เข้าทำนอง “สวยหล่อนิดหน่อย ขี้เหร่มากหน่อย”
อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการฟอร์ม “รัฐบาลอนุทิน” นั้นคือการค่อยๆ เริ่มเปิดโฉมหน้าอย่างไม่เป็นทางการของคณะรัฐมนตรีด้วยส่วน “สวยหล่อ” ก่อนเป็นลำดับแรก
เป็น “ความสวยหล่อ” ในทีมเศรษฐกิจและการระหว่างประเทศ
“สวยหล่อ” ด้วย “คนนอกโปรไฟล์ดี” ทั้งอดีตข้าราชการ เทคโนแครต และซีอีโอภาคเอกชน
ดังนั้น แม้ “ครม.ซีกตัวแทนพรรคการเมือง” ที่เผยโฉมตามมาทีหลัง อาจ “ไม่หล่อไม่สวย” เท่าไหร่ แต่ผู้คนก็ยังพยายามมองข้าม “จุดอ่อน” ข้อนี้ เพราะไปประทับใจและเซอร์ไพรส์กับ “ส่วนสวยหล่อของ ครม.” ที่ถูกโชว์มาก่อนหน้า คล้ายๆ อารมณ์ “รักแรกพบ”
ขณะเดียวกัน จะว่าไปแล้ว “ส่วนไม่สวยไม่หล่อ” ของ “ครม.อนุทิน” ก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกับ “ครม.จากพรรคการเมือง” ทั่วๆ ไป
พูดตรงๆ ก็คือไม่ได้ขี้เหร่มากกว่า “ครม.เศรษฐา ทวีสิน” และ “ครม.แพทองธาร ชินวัตร” แถมในส่วน “สวยหล่อ” ยังดูดีกว่าพอสมควรด้วย
เมื่อต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และเริ่มต้นทำงานบริหารประเทศ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ไม่น่าจะยาวนานนัก ในระดับหลักเดือน
ก็คงเป็นหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบของผู้นำรัฐบาลอย่าง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ว่าจะ “ถือหางเสือ” อย่างไร ให้ “ส่วนสวยหล่อ” ใน ครม. ซึ่งได้กำกับดูแลกระทรวงใหญ่ๆ สำคัญๆ สามารถ “โชว์” ผลงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วย และรวดเร็วทันการณ์ โดยมีผลลัพธ์ประจักษ์ชัดอยู่ในความรับรู้ของสาธารณชน
แล้วจะควบคุมจัดระเบียบอย่างไรให้ “ส่วนที่สวยหล่อน้อยหน่อย” สามารถประคับประคองผลงานของตนให้ “พอไปได้” สอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็น “รัฐบาลเฉพาะกิจ-ชั่วคราว” หรือไม่ “เผลอ-เหลิง” ทำอะไรที่จะกลายเป็น “แผลใหญ่” ให้แก่ตัวเองในฐานะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทั้งชุด
ถ้าเปรียบโฉมหน้า “ครม.อนุทิน” เป็นใบหน้าของมนุษย์คนหนึ่ง
โจทย์ก็มีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ส่วนที่งดงามไร้ตำหนิได้เจิดจรัสปรากฏชัด และจะหาหน้ากากครึ่งซีกแบบไหนมาปิดบังอำพรางรูปลักษณ์ส่วนที่เป็นตำหนิเอาไว้