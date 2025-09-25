สถานีคิดเลขที่ 12 : ประชาชาติ : เอไอกับสังคม โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข

|ผู้เขียน
|สถานีคิดเลขที่ 12
เอไอกับสังคม – ประชาชาติธุรกิจ จัดเสวนาหัวข้อ ESG หรือแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)
เป็นเกณฑ์ของโลกธุรกิจสมัยใหม่ใช้ประเมินความตั้งใจด้านความยั่งยืนของกิจการ ควบคู่ไปกับบทบาททางธุรกิจ
งานนี้มีขึ้นที่ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื้อหาในรายละเอียด สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปฟังหรือรับฟังผ่านการสตรีมมิ่ง อาจติดตามได้จากสื่อในเครือมติชน
รวมถึง ในประชาชาติออนไลน์ และประชาชาติธุรกิจฉบับพิมพ์
สปีกเกอร์ หรือผู้ขึ้นเวทีเสวนาในเวทีประชาชาติ ในงานนี้ ปล่อยหมัดและออกอาวุธทางปัญญา สร้างจุดเด่นให้กับแต่ละหัวข้อ และทำให้ตัวงานในภาพรวมสนุกสนานได้สาระ
หัวข้อสำคัญคือเอไอ ซึ่งตอนนี้เข้ามาประชิดชีวิตมนุษย์ อยู่ใกล้ตัว ในโมบายโฟน ก็มีวางรอให้เข้าไปใช้
แขกรับเชิญที่มาพูดเรื่องนี้ คือ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์์ ซีอีโอของเอไอเอส ขึ้นเวทีบรรยาย AI for Sustainability Nation มีเนื้อหาน่าสนใจ ขอนำบางส่วนมาถ่ายทอด
เปิดเวทีอย่างครึกครื้น ด้วยมิวสิกวิดีโอจาก “สมชัยมิวสิก” ทั้งร้องทั้งเต้น สร้างขึ้นด้วยเอไอ คุณสมชัยย้ำว่าสังคมที่ใช้เอไอ ต้องคำนึงถึงผู้คน
ถ้าในระดับประเทศจะต้องมี 1.ความเท่าเทียม AI Inclusivity ต้องออกแบบระบบให้ครอบคลุมถึงผู้มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น คนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2.การสร้างความตระหนักรู้ AI Literacy เป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) เข้าใจ AI คืออะไร 2) ใช้งาน AI เป็น และ 3) ใช้งานอย่างรอบคอบและมีวิจารณญาณ
ซีอีโอของเอไอเอสกล่าวด้วยว่า AI for Sustainability Nation จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากรากฐานของประเทศที่แข็งแกร่ง
โดยมีองค์กรยุคใหม่ ที่ดำเนินการในกรอบ 3 P คือ 1.Profit 2.Planet สำคัญที่สุดคือ 3.People ต้องเตรียมคนของเราให้พร้อม ไม่ต้องถึงกับให้เหมือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ให้ประชาชนทุกคนใช้เอไอฟรี แต่ต้องเน้นย้ำเรื่องการตระหนักรู้และความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้น
ในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์นี้ “คน” คือปัจจัยที่สำคัญและเป็นตัวชี้ขาดอย่างแท้จริง เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ แต่ผู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางของอนาคตคือมนุษย์
ใครเปลี่ยนแปลงคนได้เร็ว จะกลายเป็นผู้นำของโลก ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย หรือรัฐบาล ผู้มีอำนาจต้องสร้างรากฐาน 3 ประการ
คือ 1) สร้างการเมืองที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 2) สังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และ 3) สร้างเศรษฐกิจระบบใหม่ ต้องเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบเดิมๆ ไปสู่เศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการสร้างมูลค่าและแข่งขันกับนานาชาติได้
นั่นคือบางส่วนของคำบรรยายของคุณสมชัย ท่านใดต้องการอ่านรายละเอียด ขอเชิญชวนให้ติดตามจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ
เอไอไม่ใช่แค่เรื่องของคนกับความก้าวหน้าสเต็ปสำคัญของเทคโนโลยี
แต่การใช้เอไอ ต้องเข้าใจผลกระทบ และคิดในเชิงสังคมและภาพกว้างไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนรวม