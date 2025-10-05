สถานีคิดเลขที่ 12

สถานีคิดเลขที่ 12 : กัปตันเรือหนู โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

สถานีคิดเลขที่ 12

ผู้เขียนสถานีคิดเลขที่ 12

“คลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง”

เป็นคำเตือนที่เราคุ้นเคยดี

แน่นอน รัฐนาวา ลำเล็ก อันหมายถึง รัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่มีกัปตันชื่อ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ก็คงต้องฟัง

แต่กระนั้น ด้วย “แผนเดินเรือ” ถูก “เอ็มโอเอ” กำหนดไทม์ไลน์เอาไว้

จึงจำเป็นต้องออกจากฝั่ง

เมื่อ “จำเป็น” ก็ต้องระมัดระวังในทุกด้าน

เพื่อให้ 4 เดือนข้างหน้านี้ เรือลำน้อย จะสามารถล่องไปถึงอีกฝั่งฟาก

ฝั่งฟากที่เป็น “ฝันใหญ่” ของนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทย ที่หวังจะครองอำนาจไปอีก 4 ปี

เมื่อเป็น ฝันใหญ่ และมีแนวโน้มจะเป็น “ฝันที่เป็นจริง” ด้วย

มีหรือ กัปตันเรือหนูจะปล่อยให้ ฝันหลุดลอย

แม้จะไม่มีฤทธิ์เดชเสกเป่าให้พายุ ลมแรง หายไปได้

แต่อะไรที่เสริมขวัญกำลังใจ และอะไรที่พอจะบรรเทาเงื่อนไขที่จะทำให้การแล่นเรือไม่ราบรื่นก็จะต้องถูกขจัดปัดเป่าหรือลดเงื่อนไขลง และลงมือทำจริงๆ

ซึ่งก็ต้องถือว่า กัปตันเรือหนู ครบเครื่อง

ว่ากันตั้งแต่เรื่อง “ขวัญกำลังใจ” ที่จับต้องไม่ได้

การที่ “องค์นรสิงห์” ซึ่งฝ่ายผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา และริเริ่มอัญเชิญมาไว้ที่ตึกไทยคู่ฟ้า คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชื่อว่ามีฤทธิ์เดชปราบอสูรและเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และการปกป้องผู้บริสุทธิ์จากความชั่วร้าย

แต่รัฐบาลในยุครัฐบาลเพื่อไทยไม่ศรัทธา จึงย้ายไปตึกแสงอาทิตย์

มาถึงยุคนายอนุทิน “องค์นรสิงห์” ถูกย้ายกลับมาประจำไว้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าตามเดิม

การย้ายกลับครั้งนี้ ไม่ได้ย้ายกลับธรรมดา หากแต่นายอนุทินทำตามคำแนะนำ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ตอนนี้เป็น “เกจิบริกร” แนะนำให้ทำอลังการ์ยิ่งขึ้นด้วยการทำฉัตรทอง 7 ชั้น ครอบองค์นรสิงห์ไว้

แถมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ไม่เพียงความเชื่อทางพราหมณ์-ฮินดู เท่านั้น เพื่อให้ครบถ้วนถึงทางพุทธด้วย นายบวรศักดิ์ ยังจะนิมนต์ พระผู้ใหญ่ 10 รูป มาสวดมนต์เย็น ที่ทำเนียบ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล อีกแรง

ถือเป็นความอลังการ์ ที่ถูกตีความไม่ใช่เพียงให้ คุ้มครอง หรือปราบมาร เพียงแค่ 4 เดือน

หากแต่มีเป้าหมายที่ “หนูจะอยู่ยาว” ไปอีก 4 ปี

แน่นอนการไปที่เป้าหมายนั้น ไม่ได้อยู่แค่เรื่อง “มู-มู” ข้างต้น

หากแต่เราได้สัมผัสถึง “ปฏิบัติการทางการเมือง” อันหลากหลาย ที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง

ทั้งการพึ่งบริการ “รัฐมนตรีคนนอก” ที่ช่วยทำให้รัฐบาลดูดีอย่างเต็มที่

ขณะเดียวกันก็ส่งคนของตัวเองเข้าไปตรึงพื้นที่ที่จะก่อมรสุมทางการเมือง อย่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงยุติธรรมอย่างเข้มข้น

ขณะที่อีกด้าน ก็หลบฉากไปยืนอยู่ข้างหลัง ดันให้กองทัพนำในการแก้ไขปัญหาไทย-กัมพูชา พร้อมๆ กับโยนเผือกร้อนเอ็มโอยู 44-43 ไปสู่การทำประชามติ ทำให้เกิดภาวะพัลวัล พัลเก กับการทำประชามติรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้ง ที่ประชาชนต้องกาบัตร 4 ใบ ตัดสินใจ 6 ประเด็น

ซึ่งน่าห่วงใยและอาจทำให้เป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่มีภารกิจมายุบเลือกตั้งและทำรัฐธรรมนูญใหม่ บิดเบี้ยวไป

และความบิดเบี้ยวนี้ จะเป็นประโยชน์กับใคร

แน่นอนกัปตันเรือหนู ย่อมรู้ดีกว่าใคร

และการ “รู้ดี” ทำให้เกิดคำถามสำคัญต่อมาว่า เพราะเหตุนี้เรือลำน้อยที่มีพื้นที่จำกัดนั้นจะบรรทุกไว้เฉพาะความฝันและความหวังที่ภูมิใจไทยจะได้ไปต่อ 4 ปี เท่านั้นหรือไม่

ส่วนความฝันและความหวังของประชาชน

มีโอกาสจะถูกนำขึ้นเรือลำน้อยมากน้อยแค่ไหน

จะบิดเบี้ยว บิดพลิ้วแค่ไหน

4 เดือนข้างหน้านี้ จะพิสูจน์กัปตันเรือหนูและพลพรรคภูมิใจไทย

สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร